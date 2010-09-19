به گزارش خبرگزاری مهر، همایش "در باب شیوه‏های اندیشیدن هکینگ" که همزمان با تولد 75 سالگی پروفسور یان هکینگ، فیلسوف کانادایی و استاد ممتاز دانشگاه تورنتو در دانشگاه کیپ‏تاون برگزار می‏شود، در نظر دارد به موضوعات مرتبط با اندیشه این فیلسوف به ویژه در دو عنوان اصلی سبکهای متمایز اندیشیدن و مفاهیم فلسفی سبک شخصی اندیشیدن در هکینگ بپردازد.

پرسشها و مسایل دیگری که در این رابطه در همایش "شیوه‏های اندیشیدن هکینگ" مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت از این قرارند: از لحاظ روش، چگونه رویکرد هکینگ از رویکردهای مرتبط دیگر مانند تبارشناسی تمیز داده می‏شود؟ چگونه در چنین روشی تاریخ واقعی در روایتی فرضی و متفاوت نقش ایفا خواهد کرد؟ و چه معیارهایی برای ارزیابی موفقیت چنین روایتهایی وجود دارد؟

از لحاظ فلسفی، چگونه ممکن است درک تاریخ یک مفهوم، به حل و فصل اختلافات فلسفی کمک کند؟ و آیا باید به تاریخ‏گرایی‏ای که ممکن است در آینده رخ دهد توجه کرد؟ آیا نظریه‏پردازی فلسفی در پرداختن به مسایل و معضلات تاریخی با شکست مواجه شده است یا این روش فقط یک رویکرد در میان بسیاری از رویکردهای دیگر است؟

خلاصه مقالات باید از 500 تا 1000 کلمه و تا تاریخ اول دسامبر 2010 (10 آذر 1389) به آدرس hacking.workshop.capetown@gmail.com ارسال شوند.