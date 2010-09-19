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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۰۲

اعضای هیئت علمی همایش "زنان اهل قلم انقلاب و دفاع مقدس" معرفی شدند

اعضای هیئت علمی همایش "زنان اهل قلم انقلاب و دفاع مقدس" معرفی شدند

دبیرخانه همایش "زنان اهل قلم انقلاب و دفاع مقدس" محمدرضا سنگری، علیرضا کمری، فریبا نظری، زهره یزدان‌پناه، فریبا طالش‌پور، فریبا نظری، محبوبه زارعی و منصوره نیکوگفتار را به عنوان اعضای هیئت علمی معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت علمی متشکل از افراد نامبرده  با همراهی معصومه رامهرمزی دبیر علمی همایش، سیاستگذاری های کیفی برنامه‌های این همایش را تهیه و تدوین می‌کنند.

یکی از اهداف مطرح شده برای برگزاری این همایش، شناسایی زنان اهل قلم فعال درحوزه ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و راه اندازی بانک اطلاعاتی در این زمینه است.

در این بانک اطلاعاتی اسامی همه نویسندگان زن انقلاب و دفاع مقدس، عناوین آثار منتشر شده زنان نویسنده، آثار منتشر شده درباره زنان فعال در دفاع مقدس و انقلاب، چکیده‌ای از آثار آنان ارائه می‌شود.

نخستین همایش "زنان اهل قلم انقلاب و دفاع مقدس" روز یکشنبه 4 مهر ماه همزمان با هفته دفاع مقدس در تالار وزارت کشور برگزار می‌شود.
کد مطلب 1154119

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