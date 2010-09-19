اعضای هیئت علمی همایش "زنان اهل قلم انقلاب و دفاع مقدس" معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت علمی متشکل از افراد نامبرده با همراهی معصومه رامهرمزی دبیر علمی همایش، سیاستگذاری های کیفی برنامههای این همایش را تهیه و تدوین میکنند.
یکی از اهداف مطرح شده برای برگزاری این همایش، شناسایی زنان اهل قلم فعال درحوزه ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و راه اندازی بانک اطلاعاتی در این زمینه است.
در این بانک اطلاعاتی اسامی همه نویسندگان زن انقلاب و دفاع مقدس، عناوین آثار منتشر شده زنان نویسنده، آثار منتشر شده درباره زنان فعال در دفاع مقدس و انقلاب، چکیدهای از آثار آنان ارائه میشود.
نخستین همایش "زنان اهل قلم انقلاب و دفاع مقدس" روز یکشنبه 4 مهر ماه همزمان با هفته دفاع مقدس در تالار وزارت کشور برگزار میشود.
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