به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت‌الاسلام حسین ابراهیمی ظهر یکشنبه در نشست اصولگرایان خراسان جنوبی اصولگرایی را عمل به اسلام ناب محمدی دانست و اظهار داشت: به فرموده مقام معظم رهبری اعتقاد به اسلام، اعتقاد به انقلاب، اعتقاد و باور و عمل به اندیشه‌های حضرت امام و قبول داشتن ولایت و رهبری چهار نشانه اصولگرایی است.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی با بین اینکه کسانی که امام و رهبری را قبول ندارند حرکتشان دچار اشکال است، یادآور شد: نظام عقد اخوت با کسی نبسته که بخواهد افرادی که از خط انقلاب و رهبری عدول کرده‌اند را خودی بداند.

وی با اشاره به افراد با سابقه‌ای که از خط نظام و رهبری خارج شدند، خاطرنشان کرد: در تاریخ اسلام هم افرادی بودند که از نزدیک‌ترین یاران به معصوم بودند اما منحرف شدند و مقابل پیامبران و امامان قرار گرفتند.

حجت الاسلام ابراهیمی با بیان اینکه در خراسان جنوبی مشکل خاصی در حوزه اصولگرایی نیست، تاکید کرد: افرادی سعی دارند شمشیرها را از غلاف بیرون بکشند و سرهایی را که بلند می‌شوند، ببرند که این عیب است.

وی با اشاره به همت بالای مردم خراسان جنوبی افزود: در جریان کمک به مردم سیل‌زده پاکستان مردم این استان حماسه خلق کردند و دو برابر میانگین کشوری با وجود عمق محرومیت در این استان کمک جمع آوری شد.

حفظ اصولگرایی گروهی دشوار است

عضو کمیته داوری اصولگرایان مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه حفظ اصولگرایی گروهی سخت و دشوار است، گفت: باید سعه صدر و غلبه بر نفس داشته باشیم و یقین بدانیم که به اصولگرایی همه برچسب‌ها را می‌زنند چون راه درست رفتن مشکلات و موانعی دارد که باید با صبر و بردباری حرکت کنیم.

وی ادامه داد: صراحت و قاطعیت نیز باید در دستور کار اصولگرایان قرار گیرد و اگر کسی مسیر را منحرف می ‌رود باید با انتقاد سازنده راهنمایی کنیم و ملاحظه‌کاری در این راستا پذیرفته نیست.

حجت الاسلام ابراهیمی آمادگی خود را برای جلسات نقد و پرسش و پاسخ رو در رو با مردم اعلام کرد و گفت: امام جمعه، استاندار و همه مدیران کل باید کمی ظرفیت خود را بالا ببرند و از نقدها استقبال کنند.

وی با بیان اینکه اصولگرایی با رفاه‌ طلبی سازگار نیست، تاکید کرد: جذب حداکثری و دفع حداقلی از نیازهای مهم اصولگرایی در کشور است.

نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر تلاس برای آبادی خراسان جنوبی گفت: در راه عمران و آبادانی استان باید اصولگرایی و اصلاح ‌طلبی را کنار بگذاریم و در موقع رقابت هر دو در فضایی سازنده و مفید تابلوی خود را بالا ببریم، زیرا تا زمانی که از درون استان تخریب صورت گیرد استان پیشرفت نمی ‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت تحولات بنیادین در خراسان جنوبی، اشاره کرد و افزود: لازمه تحول اقتصادی در منطقه شرق کشور و بویژه استان ما، توسعه بندر چابهار است و بدنبال آن امتداد خط راه آهن چابهار به مشهد از طریق خراسان جنوبی می باشد که تحقق آن به 24 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

حجت الاسلام ابراهیمی انتقال خط لوله گاز صلح از منطقه چابهار به سمت سرخس، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در خراسان جنوبی که مصوبه مجلس را به همراه دارد ، برقراری ارتباط با آسیای میانه از طریق ایجاد کنسولگری ایران در فراه افغانستان و راه اندازی کنسولگری افغانستان در بیرجند را از دیگر ضرورت ها برای ایجاد تحول در این استان برشمرد.