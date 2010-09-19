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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۵۴

مطهری در گفتگو با مهر:

مجلس به اختلاف شورای رقابت با رگولاتوری خاتمه می‌دهد

مجلس به اختلاف شورای رقابت با رگولاتوری خاتمه می‌دهد

رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس به زودی چارچوب شرح وظایف و اختیارات شورای ملی رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور را مشخص می کند.

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیم نمایندگان درباره تعیین تکلیف حوزه اختیارات سازمان تنظیم مقررات - رگولاتوری - و شورای ملی رقابت گفت: این موضوع هفته گذشته با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی و به وی اعلام شد.

وی افزود: بزودی چارچوب شرح وظایف و اختیارات شورای رقابت با سازمان تنظیم مقررات اعلام می شود تا اختلافاتی که این دو نهاد در زمینه نرخگذاری مباحث حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارند خاتمه یابد.
 
به گزارش مهر، شورای ملی رقابت طبق ماده 58 اصل 44 قانون اساسی بالاترین مرجعی است که می تواند در رابطه با خصوصی سازی و تعرفه گذاری خدمات نظر دهد. در همین حال کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز تنها مرجع صدور پروانه فعالیت و نظارت بر اپراتورهای ارتباطی در کشور است. این شرح وظایف باعث شده که مصوبات این دو مرجع در برخی مواقع یکدیگر را نفی کرده و در بعضی موارد نیز موازی کاری محسوب می شود.
کد مطلب 1154125

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