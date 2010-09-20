جزئیات دکتری پیوسته دانشگاه شریف/ توقف دوره های مشترک بین الملل

علی مقداری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این دانشگاه در سال تحصیلی جدید برنامه های متنوعی را در دستور کار خود قرار داده است، افزود: از مهترین برنامه های این دانشگاه ایجاد دوره های دکتری پیوسته است.

وی با بیان اینکه آیین نامه ایجاد دوره دکتری پیوسته در دانشگاه تدوین شده است، اظهار داشت: در حال حاضر این آیین نامه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد شده است و در صورت تایید و صدور مجوزهای لازم، در دانشگاه راه اندازی خواهد شد.

معاون آموزشی دانشگاه شریف با اشاره به جزئیات این دوره، خاطرنشان کرد: این دوره صرفا برای فارغ التحصیلان ممتاز و استعدادهای برتر راه اندازی می شود.

وی رقابت با دانشگاه های سایر کشورها در زمینه جذب دانشجویان ممتاز کشور را از اهداف راه اندازی این دوره عنوان و تاکید کرد: اگر خواهان خارج نشدن فارغ التحصیلان ممتاز از کشور هستیم، لازم است با راه اندازی دوره های متنوع و مشابه سایر دانشگاه های خارجی در دوره های تحصیلات تکمیلی آنها را تشویق به ادامه تحصیل در دانشگاه های کشور کنیم.

متوقف شدن دوره های مشترک بین الملل

مقداری از توقف دوره های مشترک بین المللی در این دانشگاه خبر داد و اضافه کرد: دوره های بین الملل زمانی بسیار فعال بود اما مدتی است که این دوره متوقف شده است.

معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف، دلیل این امر را سیاست ها و برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ذکر کرد و ادامه داد: در صورتی که وزارت علوم مایل به آغاز فعالیت مجدد این دوره ها باشد، این دانشگاه نیز آمادگی لازم دارد تا در این راستا حرکت کند.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت های دوره بین الملل این دانشگاه در جزیره کیش ادامه دارد، خاطر نشان کرد: واحد بین الملل این دانشگاه در جزیره کیش در دوره های دایر دانشجو پذیرش می کند اما دوره های مشترک بین الملل که در تهران برگزار می شود متوقف شده است و راه اندازی مجدد این دوره ها بستگی به سیاست های وزارت علوم در زمینه همکاری با دانشگاه های دنیا دارد.