تفاهم نامه اولیه خواهر خواندگی تبریز و استانبول امضاء شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، احمد علیرضا بیگی با اشاره به سفر هیئت بلند پایه جمهوری اسلامی ایران به ترکیه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور استانداران آذربایجان شرقی،‌ آذربایجان غربی و اصفهان صورت گرفت، گفت: در نشست مشترکی که با مسئولان ارشد کشور ترکیه برگزار شد، راهکارهای افزایش همکاری های فی مابین استانهای مرزی کشورمان با ترکیه در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و ورزشی بررسی شد.

وی افزود: در این نشست، همچنین قرارداد اولیه تفاهم همکاری بین تبریز و اصفهان با استانبول به امضا رسید و مقرر شد موضوع خواهر خواندگی تبریز و استانبول در آینده نزدیک نهایی شود.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: پس از طی تشریفات قانونی لازم از سوی وزارت کشور و شورای شهر تبریز، این تفاهم نامه تبادل گردیده و در ادامه هیئت های اقتصادی، فرهنگی و ورزشی مربوطه نسبت به شروع فعالیتهای مشترک اقدام خواهند کرد.