نمایشگاه خیابانی "سیاه مثل جنگ، سرخ مثل تو" در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نمایشگاه مذکور با همکاری انجمن طراحان گرافیک کرمانشاه و معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه برگزار می شود.

پوسترهایی که در این نمایشگاه در سطح خیابان ها و معابر شهر کرمانشاه در معرض دید عموم شهروندان قرار خواهد گرفت، با محوریت و موضوع های جنگ و دفاع مقدس خواهد بود.

قرار است در این نمایشگاه خیابانی 30 پوستر برگزیده از میان آثار رسیده به دبیرخانه، به نمایش گذاشته همچنین به آثار برتر اول تا سوم لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق می گیرد.

این نمایشگاه به صورت سیار برگزار می شود به طوری که در طول یک هفته برگزاری، در خیابان ها و معابر مختلف شهر کرمانشاه، پوسترهای مربوط به این نمایشگاه در معرض دید عموم گذاشته می شود.

همچنین قرار است روز اول مهر ماه که گلباران مزار شهدای کرمانشاه برگزار می شود، پوسترهای این نمایشگاه در محل گلزار شهدا به نمایش گذاشته شود.

اولین نمایشگاه پوسترهای خیابانی در کرمانشاه، سال گذشته با موضوع انقلاب و توسط انجمن طراحان گرافیک کرمانشاه برگزار شده بود.