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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۲۸

مهلت تحویل کتاب به نمایشگاه "یاد یار مهربان" تمدید شد

مهلت تحویل کتاب به نمایشگاه "یاد یار مهربان" تمدید شد

مهلت تحویل کتاب از سوی ناشران به دبیرخانه هشتمین نمایشگاه یاد یار مهربان تا 10 مهرماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برای هشتمین دوره نمایشگاه "یاد یار مهربان" ویژه اهدای کتاب به بیش از شش هزار مدرسه شهر تهران، تا کنون بیش از 5 هزار عنوان کتاب از تازه‌های نشر به دبیرخانه نمایشگاه رسیده است.

ناشران متقاضی شرکت در این نمایشگاه می‌توانند با مراجعه به نشانی خیابان دولت، خیابان دیباجی جنوبی، خیابان شهید گرکانی، بن بست فریدون خانی، پلاک 49، طبقه اول، فرم شرکت در نمایشگاه را دریافت کنند و نمونه کتابهای خود را ارائه دهند.

هشتمین نمایشگاه یاد یار مهربان ویژه اهدای کتاب به مدارس شهر تهران به همت موسسه نشر شهر وابسته با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، همزمان با هفته کتاب در آبان ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو برگزار خواهد شد.
 

کد مطلب 1154132

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