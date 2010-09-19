غلامرضا شیران در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: پروژه میدان عتیق بعد از 14 ماه مراحل اجرایی، اکنون به مرحله بهره‌برداری رسیده که خیابان ولی‌عصر را به عبدالرزاق و خیابان هاتف را به علامه مجلسی متصل می‌کند.

وی ادامه داد:‌ ماموریت فاز اول این پروژه جدا کردن ترافیک وسائل موتوری از غیر موتوری بوده چرا که به سبب وجود ترافیک، فضای قدیمی شهر اصفهان که متعلق به دوان پیش از صفوی یعنی دوران سلجوقی بوده از رونق افتاده بود و بر وضعیت اقتصادی بافت فرسوده اطراف این میدان نیز تاثیر گذاشته بود.

وی ادامه داد: از نکات مهمی که باید در اجرای این پروژه به آن توجه داشت این است که در فاز نخست که وسایل نقلیه تردد می‌کنند باید فضا را به گونه‌ای طراحی کرد که آلودگی هوا نباشد و ایجاد خفگی نکند و اکنون به گفته مسئولان اجرایی این فضا برای لحظات طبیعی طراحی شده است.

شیران ادامه داد: مسئولان ‌نباید تبلیغ بیش از اندازه کنند چرا که اکنون عظمت پروژه میدان شهدای اصفهان 10برابر این پروژه است و تبلیغاتی اینگونه در این خصوص انجام نشده است.

این عضو کمسیون عمران شورای شهر اصفهان تصریح کرد: باید به فکر توسعه فاز نخست نیز بود و پارکینگ و پارک سوارهای طراحی شده نیز عملیاتی شود تا در نهایت شاهد مشکل ترافیکی نباشیم.

شیران با اشاره به اینکه مهمتر از زیرگذر طراحی روی این میدان است، تصریح کرد:‌ همگون بودن طراحی مصالح و ایجاد فضای سبز از مسائل مهمی است که باید در طراحی این میدان مد نظر قرار گیرد.

به گزارش مهر قرار است مراسم افتتاحیه این پروژه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی به بهره برداری برسد.