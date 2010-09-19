بیست و دومین مرحله واکسیناسیون تب برفکی در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضایی پیش از ظهر یکشنبه در آغاز این طرح افزود: بیش از 30 هزار رأس گاو و گوساله و بالغ بر 850 هزار رأس گوسفند و بز در سطح استان زیر پوشش واکسیناسیون قرار می‌ گیرند.

وی اظهار داشت: با استفاده از توان 26 اکیپ سیار واکسیناسیون بخش دولتی و همکاری 14 اکیپ مایه ‌کوبی بخش خصوصی استان این طرح اجرا می ‌شود.‌

مدیر‌کل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: در این مرحله از طرح مایه ‌کوبی دامهای سنگین و سبک به صورت همزمان اجرا می ‌شود.

رضایی با اشاره به شیوع بیماری تب برفکی در ابتدای سال جاری از تمام دامداران استان خواست: علاوه بر همکاری با اکیپهای دامپزشکی، مسائل قرنطینه ‌ای را جدی گرفته تا از شیوع این بیماری در بین جمعیت دامی استان و وارد آمدن ضرر و زیان‌های اقتصادی به صنعت دامداری جلوگیری شود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از کاهش کانونهای بیماری تب برفکی در این استان خبر داد و بیان داشت :در ابتدای سال جاری بیش از 49 کانون از این بیماری در سطح استان گزارش شد که تلفات در بره و بزغاله ها را به دنبال داشت ولی هم اکنون تعداد کانون های گزارش شده از بیماری تب برفکی کاهش یافته و تلفات در دام ها نیز کمتر شده است.