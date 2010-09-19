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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۳۲

بیست و دومین مرحله واکسیناسیون تب برفکی در خراسان جنوبی آغاز شد

بیست و دومین مرحله واکسیناسیون تب برفکی در خراسان جنوبی آغاز شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر‌کل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: بیست و دومین مرحله واکسیناسیون سراسری تب برفکی دامها از امروز در هشت شهرستان خراسان جنوبی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضایی پیش از ظهر یکشنبه در آغاز این طرح افزود: بیش از 30 هزار رأس گاو و گوساله و بالغ بر 850 هزار رأس گوسفند و بز در سطح استان زیر پوشش واکسیناسیون قرار می‌ گیرند.

وی اظهار داشت: با استفاده از توان 26 اکیپ سیار واکسیناسیون بخش دولتی و همکاری 14 اکیپ مایه ‌کوبی بخش خصوصی استان این طرح اجرا می ‌شود.‌

مدیر‌کل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: در این مرحله از طرح مایه ‌کوبی دامهای سنگین و سبک به صورت همزمان اجرا می ‌شود.

رضایی با اشاره به شیوع بیماری تب برفکی در ابتدای سال جاری از تمام دامداران استان خواست: علاوه بر همکاری با اکیپهای دامپزشکی، مسائل قرنطینه ‌ای را جدی گرفته تا از شیوع این بیماری در بین جمعیت دامی استان و وارد آمدن ضرر و زیان‌های اقتصادی به صنعت دامداری جلوگیری شود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از کاهش کانونهای بیماری تب برفکی در این استان خبر داد و بیان داشت :در ابتدای سال جاری بیش از 49 کانون از این بیماری در سطح استان گزارش شد که تلفات در بره و بزغاله ها را به دنبال داشت ولی هم اکنون تعداد کانون های گزارش شده از بیماری تب برفکی کاهش یافته و تلفات در دام ها نیز کمتر شده است.

کد مطلب 1154134

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