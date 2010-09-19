شهرداری زنجان قرارداد 70 پروژه را منعقد کرده است

سید ناصر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: مجموعه مدیریت شهری علی رغم مواجهه با مشکلات و تنگناهای مالی با تبعیت از فرامین رهبرفرزانه انقلاب و با تعامل و همدلی مسئولان استان موفق شده اهداف پیش بینی شده درراستای ارتقا سطح استان را عملیاتی نماید.

وی اجرای پروژه های داوودقلی-دلجویی و بلوار بهارستان را ازجمله مهم ترین اقدامات دردست اجرای شهرداری عنوان کرد و ادامه داد: یکی از مهم ترین پروزه های استان بلوار بهارستان است که با تکمیل آن تا پایان سال جاری بلوار شیخ اشراق و بزرگراه 22 بهمن به یکدیگر متصل خواهندشد.

موسوی ازافتتاح محور داوودقلی-دلجویی و کلنگ زنی پل روگذرخیابان خیام همزمان با هفته دفاع مقدس خبرداد و افزود: عملیات این پروزه پس از چند دهه وقفه درسال جاری آغاز و با بهره مندی ازنظرات کارشناسان مجرب و استفاده از مصالح مرغوب به بهترین شکل ممکن دردست اجراست.

شهردار زنجان گفت: از آغاز سالجاری تاکنون، 35 هزار تن آسفالت با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال در سطح شهر پخش شده است.

موسوی افزود: آسفالت پخش شده در این مدت به ترتیب، 11 هزار تن در سطح منطقه یک، 10 هزار تن در سطح منطقه دو، هشت هزار تن در سطح منطقه سه و 6 هزار تن در روگذر ولیعصر (عج) بوده است.

وی ادامه داد: شهرک کارمندان، میدان شورا، تقاطع گلها، پارک بانوان، سعدی شمالی، سایت آهن فروشان و کمربندی شمالی از مناطقی هستند که پخش آسفالت به صورت فینیشر بوده و در مناطق کوی فرهنگ، کوی جانبازان، اسلام آباد، اراضی پایین کوه، سرجنگلداری، جنب بیمارستان ولیعصر (عج)، خیابان شهداء و ضلع غربی پارک رجایی به صورت ترمیم و لکه گیری انجام شده است.

موسوی با اشاره به اجرای پیاده روسازی در سطح شهر افزود: از آغاز سالجاری تا پایان تیر ماه، بیش از 13 هزار متر مربع پیاده رو سازی در خیابان طالقانی، سعدی شمالی، خیابان بعثت، خیابان خرمشهر صورن گرفته است.

شهردار زنجان در خصوص بودجه عمرانی سالجاری افزود: این بودجه 364 میلیارد ریال تعیین شده که نسبت به بودجه عمرانی سال گذشته، دارای 44 درصد افزایش است



موسوی با اشاره به اجرای 18 کیلومتر جدول گذاری تاکنون در سطح شهر، تصریح کرد: اکیپ های عمرانی در مناطقی مانند خیابان معلم، خیابان امام و پایین کوه مشغول فعالیت بوده و در این مناطق بیش از 1730 متر جدول گذاری انجام شده و 800 تن آسفالت نیز پخش شده است.

