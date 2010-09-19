دومین دوره مسابقات ملی رباتیک در تبریز به کار خود پایان داد

کریم صادق‌زاده دبیر اجرایی و مجری طرح‌های آموزشی عالی علمی کاربردی خانه کارگر تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دومین دوره مسابقات ملی رباتیک حضور پرشور و گرم دانشجویان در این دوره از مسابقات نشان دهنده ظرفیت‌های موجود در بین جوانان کشور برای انجام فعالیت‌های علمی است.

وی گفت: رشد کمی تیم‌های شرکت‌کننده از اقصی نقاط کشور در این دوره از مسابقات به خوبی بیانگر آن است که در صورت فراهم شدن بسترهای لازم، جوانان کشور ما به خوبی می‌توانند در عرصه فعالیت‌های علمی وارد شده و برای پیشرفت و توسعه کشور گام بردارند.

صادق‌زاده، برگزاری این مسابقات را در راستای گسترش علم و فناوری و ایجاد انگیزه در بین جوانان عنوان کرد و اظهار داشت: تیم‌های شرکت‌کننده و دانشجویان با حضور و شرکت در چنین مسابقاتی خود را برای کاربردی کردن علوم و گسترش ارتباط با صنعت حرکت کنند.

وی، فراهم شدن بستری مناسب برای انجام یک رقابت سالم و سازنده پژوهشی و نیز کسب تجارب علمی توسط دانشجویان و تیم‌های شرکت‌کننده را از دستاوردهای مهم برگزاری چنین مسابقاتی خواند و گفت: با توجه به استقبال تیم‌های شرکت‌کننده و برگزاری شایسته دومین دوره مسابقات رباتیک را که نشات گرفته از علم و فناوری در سال همت مضاعف و کار مضاعف است مرکز آموزش علمی ـ کاربردی خانه کارگر تبریز مصصم کرد تا با حمایت واحد استانی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی آذربایجان شرقی توسعه برگزاری این مسابقات در سال‌های آتی در دستور کار خود قرار دهد.

دبیر اجرایی و مجری طرح‌های آموزشی عالی علمی ـ کاربردی خانه کارگر تبریز همچنین با اعلام انزجار از حرکت وقیحانه عده‌ای مغرض در هتک حرمت به ساحت قرآن کریم از صدور بیانیه شرکت کنندگان در دومین دوره مسابقات رباتیک در این زمینه قدردانی کرد و افزود: با وجود جوانان آگاه و هوشیار ایران اسلامی استکبار جهانی هیچ‌گاه نخواهد توانست به اهداف خود دست یابد و قطعا پاسخ مناسب را دریافت خواهند کرد.

یادآور می شود در بخش تعقیب خط ویژه این دوره از مسابقات که با شرکت 20 تیم برگزار شد تیم "دومان یک" از دانشگاه آزاد اسلامی اسکو، تیم "Nobel 37 " از انجمن علمی برق و روباتیک دانشگاه آزاد اسلامی نائین و تیم دانشگاه صنعتی ارومیه به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند.

در بخش تعقیب خط ساده این مسابقات نیز که با شرکت 100 تیم برگزار شد، تیم "هیرکانیان" از پژوهش‌سرای دکتر حسابی گرگان، تیم "Text 171 " از پژوهش‌سرای گرگان و تیم""Seven A از تیم دانشگاه پیام نور کرمانشاه به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش جوایز ویژه نیز تیم "دومان یک" از دانشگاه آزاد اسلامی اسکو جایزه کوچک‌ترین ربات، تیم" Nobel 37 " از دانشگاه آزاد اسلامی نایین یادمان طرح صنایع دستی دومین دوره مسابقات ملی رباتیک، تیم پژوهش‌سرای گرگان به عنوان جوان‌ترین تیم شرکت‌کننده تندیس دومین دوره مسابقات، تیم دانشگاه آزاد اسلامی اسکو به عنوان بیشترین تعداد نفرات حاضر در تیم‌های شرکت کننده پرچم ویژه دومین دوره مسابقات را دریافت کردند.