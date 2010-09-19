به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر محرابیان گفت: اسناد همکاریهای ایران با تعدادی از کشورهای آفریقایی آماده است و بزودی امضا خواهد شد.
وزیر صنایع و معادن با اشاره به پتانسیلهای معدنی حوزه آفریقا و توان فنی و مهندسی کشورمان اظهار داشت: توافقنامههای این بخشها سال گذشته امضا شده بود و اولین قرارداد در ماههای آذر و دی (دسامبر) نهایی میشود.
وی، بخش خصوصی را برای سرمایهگذاری و ارایه خدمات فنی و مهندسی در اولویت دانست و گفت: امید است بخش خصوصی کشور این فرصت را غنیمت شمارد و مطمئن باشد از حمایتهای لازم برخوردار خواهد بود.
وزیر صنایع و معادن از برنامه افتتاح کارخانه خودروسازی ایران در آفریقا خبر داد و تصریح کرد: ساخت دو نوع سواری و یک نوع تراکتور از جمله تولیدات کارخانه مورد نظر خواهد بود که توسط شرکتهای ایرانی اجرا شده است.
نظر شما