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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۲۹

ایران در معادن فسفات، بوکسیت و سنگ‌آهن آفریقا حضور می‌یابد

وزیر صنایع و معادن کشورمان از حضور شرکت‌های ایرانی در معادن فسفات، ‌بوکسیت و سنگ‌آهن کشورهای آفریقایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر محرابیان گفت: اسناد همکاری‌های ایران با تعدادی از کشورهای آفریقایی آماده است و بزودی امضا خواهد شد.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به پتانسیل‌های معدنی حوزه آفریقا و توان فنی و مهندسی کشورمان اظهار داشت: توافقنامه‌های این بخش‌ها سال گذشته امضا شده بود و اولین قرارداد در ماههای  آذر و دی (دسامبر) نهایی می‌شود.
 
وی، بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری و ارایه خدمات فنی و مهندسی در اولویت دانست و گفت: امید است بخش خصوصی کشور این فرصت را غنیمت شمارد و مطمئن باشد از حمایتهای لازم برخوردار خواهد بود.
 
وزیر صنایع و معادن از برنامه افتتاح کارخانه خودروسازی ایران در آفریقا خبر داد و تصریح کرد: ساخت دو نوع سواری و یک نوع تراکتور از جمله تولیدات کارخانه مورد نظر خواهد بود که توسط شرکت‌های ایرانی اجرا شده است.
کد مطلب 1154137

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