به آینده سپاهان امیدوارم

فابیو جانواریو در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود : سپاهان هر چند که از صدر جدول فاصله گرفته ولی این دلیل نمی شود که فصل جاری رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران همراه با ناکامی ادامه یابد و شرایط به گونه ای پیش می رود که روزهای خوب هم در لیگ برای تیم ما فرا می رسد .

هافبک برزیلی سپاهان که به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته در ادامه گفت : فکر می کنم سپاهان در چند دیدار گذشته با بدشانسی در از دست دادن موقعیت ها هم روبرو شده ولی بطور حتم در بازیهای آینده این اتفاقات نمی افتد و سپاهان بهتر بازی خواهد کرد و در نتیجه گیری هم موفق عمل می کند .