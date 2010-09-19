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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۱۳

فابیو جانواریو:

به آینده سپاهان امیدوارم

به آینده سپاهان امیدوارم

اصفهان - خبرگزاری مهر: هافبک برزیلی سپاهان گفت: سپاهان هرچند امتیازات حساسی را از دست داده اما هنوز فرصت برای سپاهان باقی است و امیدوارم که روزهای اوج تیم ما به زودی فرا برسد.

فابیو جانواریو در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: سپاهان هر چند که از صدر جدول فاصله گرفته ولی این دلیل نمی شود که فصل جاری رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران همراه با ناکامی ادامه یابد و شرایط به گونه ای پیش می رود که روزهای خوب هم در لیگ برای تیم ما فرا می رسد.

هافبک برزیلی سپاهان که به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته در ادامه گفت: فکر می کنم سپاهان در چند دیدار گذشته با بدشانسی در از دست دادن موقعیتها هم روبرو شده ولی بطور حتم در بازیهای آینده این اتفاقات نمی افتد و سپاهان بهتر بازی خواهد کرد و در نتیجه گیری هم موفق عمل می کند.

جانواریو در بخش پایانی سخنان خود با ابراز خشنودی از اینکه از بند مصدومیت رهایی یافته خاطرنشان کرد: هواداران سپاهان در هفته های بعد بازی های بهتری از من خواهند دید و این مسئله شاید طبیعی باشد که بلافاصله پس از دوران مصدومیت نمی توان نمایش خوبی از فوتبال ارائه داد اما من در هر بازی برای موفقیت تیم نهایت تلاش خود را بکار می بندم و بازی به بازی می توانم برای تیم خود موثرتر باشم.

کد مطلب 1154138

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