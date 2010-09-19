طول بزرگراه های فارس به 751 کیلومتر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حیدر نوروزی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نهضت بزرگ راهسازی در استان فارس گفت: چند پروژه مهم بزرگراهی که در استان نقش مهمی ایفا می کنند در آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.

وی پروژه کمربندی اکبرآباد کوار در محور شیراز - جهرم به طول 11 کیلومتر را یکی از پروژه های مهم در کاهش تصادفات و روانی ترافیک محور مذکور دانست.

مدیر کل راه و ترابری استان فارس به پروژه فاز نخست بزرگراه کمربندی آباده به طول 15 کیلومتر اشاره و تصریح کرد: دیگر پروژه بزرگراهی که در آینده ای نه چندان دور از طریق شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به بهره برداری می رسد پروژه کمربندی آباده است که در محور ترانزیتی و پرتردد شیراز - اصفهان افتتاح و بهره برداری می شود.

قطعه اول بزرگراه جهرم - شیراز نیز از پروژه های دیگری است که نوروزی نوید بهره برداری از آن را داد و خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این پروژه ها 710 کیلومتر بزرگراه در محورهای فارس به 751 کیلومتر می رسد.