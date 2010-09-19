به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدحسین امین جعفری شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم اظهار داشت: امسال تعداد دانش⁯آموزان اتباع خارجی که در قم مشغول تحصیل می⁯شوند 23 هزار و 770 نفر اعلام شده است و علاوه بر این تعداد، 8 هزار نفر از دانش‌آموزان اتباع خارجی نیز با نظام آموزشی کشورهای خود مشغول به تحصیل خواهند شد.



وی به فرارسیدن اول مهر و آغاز سال تحصیلی دانش⁯آموزان اشاره کرد و گفت: اول مهر باید به یکی از روزهای به یادماندنی تبدیل شود و در همین راستا علاوه بر حضور مسئولان استان در مدارس قم، برنامه ویژه⁯ای خواهیم داشت که زنگ آغاز سال تحصیلی توسط خانواده شهیدانی که مدارس قم به نام آنها مزین شده است نواخته می⁯شود.



تحصیل 20 هزار کلاس اولی در قم



امین جعفری تعداد دانش⁯آموزان کلاس اولی استان قم را حدود 20 هزار نفر اعلام کرد و افزود: در روز 31 شهریورماه مراسمی به منظور آشنایی این افراد با معلمان و کلاس⁯ها در نمازخانه مدارس ابتدایی استان برگزار می⁯شود که اولیای دانش⁯آموزان نیز در این مراسم حضور خواهند داشت.



وی گفت: امسال تعداد 19 هزار و 250 دانش⁯آموز با عنوان جوانه‌ها در مقطع اول راهنمایی مشغول تحصیل می⁯شوند که برای آشنایی این افراد با محیط مدرسه و معلمان نیز مراسمی در روز 31 شهریور برگزار می⁯شود.



وی تعداد مدارس استان قم را هزار و 349 مدرسه اعلام کرد و افزود: امسال 220 هزار و 414 دانش⁯آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس استان قم مشغول به تحصیل می⁯شوند.



مدیرکل آموزش و پرورش استان قم تعداد فرهنگیان شاغل در مدارس قم را 13 هزار و 342 نفر و بازنشستگان این استان را پنج هزار و 500 نفر اعلام کرد.



تحصیل 72 دانش⁯آموز نابینا در مدارس قم



مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 23 مدرسه استثنایی در استان قم فعال است، تصریح کرد: امسال حدود هزار و 500 دانش‌آموز استثنایی در این مدارس مشغول به تحصیل خواهند شد.



وی ادامه داد: امسال حدود 20 هزار دانش⁯آموز در طرح سنجش دانش‌آموزان بدو ورود به تحصیل مورد سنجش قرار گرفتند که 36 نفر از آنها برای تحصیل به مدارس استثنایی قم منتقل شدند.



امین جعفری گفت: خوشبختانه امسال شاهد معرفی کمترین تعداد دانش⁯آموزان بدو ورود به سال اول تحصیلی به مدارس استثنایی بوده⁯ایم.



وی تعداد مدارس خاص استان قم را 58 مدرسه اعلام کرد و اظهار داشت: 164 مدرسه غیرانتفاعی، 18 مرکز آموزش از راه دور، دو مرکز تربیت معلم پسرانه، یک مرکز تربیت معلم دخترانه و آموزشکده فنی دخترانه و پسرانه نیز در قم دایر است.



148 هزار دانش⁯آموز اینترنتی ثبت نام کردند



امین جعفری با اشاره به ثبت نام اینترنتی دانش⁯آموزان برای شرکت در کلاس⁯های درس اظهار داشت: تاکنون 148 هزار و 430 نفر از دانش⁯آموزان استان قم اقدام به ثبت نام اینترنتی کرده⁯اند.



وی گفت: امسال مدارس روستایی در قالب مجتمع⁯های آموزشی اداره می⁯شوند و هر شش مدرسه به یک مجتمع آموزشی تبدیل می⁯شود.



مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در مورد توزیع کتاب⁯های مورد نیاز دانش⁯آموزان در بین آنها تصریح کرد: تاکنون 23 هزار و 245 کتاب در بین دانش⁯آموزان قمی توزیع شده است.



وی ادامه داد: توزیع کتاب⁯های تحصیلی در بین دانش⁯آموزان مقاطع چهارم دبیرستان، ابتدایی، هنرستان⁯های فنی و حرفه⁯ای و کار و دانش صورت می⁯گیرد.



بهره⁯برداری از 17 پروژه آموزشی



امین جعفری با بیان اینکه در ابتدای مهرماه امسال 17 پروژه تحویل آموزش و پرورش می⁯شود، اظهار داشت: این پروژه⁯ها در 33 هزار و 271 مترمربع و در قالب 190 کلاس درس به بهره⁯برداری رسیده است.



وی با اشاره به اینکه در طول دولت⁯های نهم و دهم 174 پروژه آموزشی تحویل آموزش و پرورش قم شده است، گفت: به طور متوسط هر 12 روز یک پروژه آموزشی در قم احداث شده است.



وی با اشاره به تشکیل 153 مدرسه قرآنی در استان قم اظهار داشت: فعالیت این مدارس در روز 15 مهرماه شروع می⁯شود.

امین جعفری گفت: امسال میزبان 934 نفر از فرهنگیان جدید الاستخدام در مدارس و نواحی آموزش و پرورش استان قم هستیم.

