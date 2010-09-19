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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۱۲

امین جعفری:

32 هزار دانش⁯آموز تبعه خارجی در قم تحصیل می⁯کنند

32 هزار دانش⁯آموز تبعه خارجی در قم تحصیل می⁯کنند

قم - خبرگزاری مهر:‌ مدیر کل آموزش و پرورش استان قم گفت: امسال حدود 32 هزار نفر دانش⁯آموز اتباع خارجی در مدارس استان قم مشغول به تحصیل خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدحسین امین جعفری شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم اظهار داشت: امسال تعداد دانش⁯آموزان اتباع خارجی که در قم مشغول تحصیل می⁯شوند 23 هزار و 770 نفر اعلام شده است و علاوه بر این تعداد، 8 هزار نفر از دانش‌آموزان اتباع خارجی نیز با نظام آموزشی کشورهای خود مشغول به تحصیل خواهند شد.

وی به فرارسیدن اول مهر و آغاز سال تحصیلی دانش⁯آموزان اشاره کرد و گفت: اول مهر باید به یکی از روزهای به یادماندنی تبدیل شود و در همین راستا علاوه بر حضور مسئولان استان در مدارس قم، برنامه ویژه⁯ای خواهیم داشت که زنگ آغاز سال تحصیلی توسط خانواده شهیدانی که مدارس قم به نام آنها مزین شده است نواخته می⁯شود.

تحصیل 20 هزار کلاس اولی در قم

امین جعفری تعداد دانش⁯آموزان کلاس اولی استان قم را حدود 20 هزار نفر اعلام کرد و افزود: در روز 31 شهریورماه مراسمی به منظور آشنایی این افراد با معلمان و کلاس⁯ها در نمازخانه مدارس ابتدایی استان برگزار می⁯شود که اولیای دانش⁯آموزان نیز در این مراسم حضور خواهند داشت.

وی گفت: امسال تعداد 19 هزار و 250 دانش⁯آموز با عنوان جوانه‌ها در مقطع اول راهنمایی مشغول تحصیل می⁯شوند که برای آشنایی این افراد با محیط مدرسه و معلمان نیز مراسمی در روز 31 شهریور برگزار می⁯شود.

وی تعداد مدارس استان قم را هزار و 349 مدرسه اعلام کرد و افزود: امسال 220 هزار و 414 دانش⁯آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس استان قم مشغول به تحصیل می⁯شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم تعداد فرهنگیان شاغل در مدارس قم را 13 هزار و 342 نفر و بازنشستگان این استان را پنج هزار و 500 نفر اعلام کرد.

تحصیل 72 دانش⁯آموز نابینا در مدارس قم

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 23 مدرسه استثنایی در استان قم فعال است، تصریح کرد: امسال حدود هزار و 500 دانش‌آموز استثنایی در این مدارس مشغول به تحصیل خواهند شد.

وی ادامه داد: امسال حدود 20 هزار دانش⁯آموز در طرح سنجش دانش‌آموزان بدو ورود به تحصیل مورد سنجش قرار گرفتند که 36 نفر از آنها برای تحصیل به مدارس استثنایی قم منتقل شدند.

امین جعفری گفت: خوشبختانه امسال شاهد معرفی کمترین تعداد دانش⁯آموزان بدو ورود به سال اول تحصیلی به مدارس استثنایی بوده⁯ایم.

وی تعداد مدارس خاص استان قم را 58 مدرسه اعلام کرد و اظهار داشت: 164 مدرسه غیرانتفاعی، 18 مرکز آموزش از راه دور، دو مرکز تربیت معلم پسرانه، یک مرکز تربیت معلم دخترانه و آموزشکده فنی دخترانه و پسرانه نیز در قم دایر است.

148 هزار دانش⁯آموز اینترنتی ثبت نام کردند

امین جعفری با اشاره به ثبت نام اینترنتی دانش⁯آموزان برای شرکت در کلاس⁯های درس اظهار داشت: تاکنون 148 هزار و 430 نفر از دانش⁯آموزان استان قم اقدام به ثبت نام اینترنتی کرده⁯اند.

وی گفت: امسال مدارس روستایی در قالب مجتمع⁯های آموزشی اداره می⁯شوند و هر شش مدرسه به یک مجتمع آموزشی تبدیل می⁯شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در مورد توزیع کتاب⁯های مورد نیاز دانش⁯آموزان در بین آنها تصریح کرد: تاکنون 23 هزار و 245 کتاب در بین دانش⁯آموزان قمی توزیع شده است.

وی ادامه داد: توزیع کتاب⁯های تحصیلی در بین دانش⁯آموزان مقاطع چهارم دبیرستان، ابتدایی، هنرستان⁯های فنی و حرفه⁯ای و کار و دانش صورت می⁯گیرد.

بهره⁯برداری از 17 پروژه آموزشی

امین جعفری با بیان اینکه در ابتدای مهرماه امسال 17 پروژه تحویل آموزش و پرورش می⁯شود، اظهار داشت: این پروژه⁯ها در 33 هزار و 271 مترمربع و در قالب 190 کلاس درس به بهره⁯برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در طول دولت⁯های نهم و دهم 174 پروژه آموزشی تحویل آموزش و پرورش قم شده است، گفت: به طور متوسط هر 12 روز یک پروژه آموزشی در قم احداث شده است.

وی با اشاره به تشکیل 153 مدرسه قرآنی در استان قم اظهار داشت: فعالیت این مدارس در روز 15 مهرماه شروع می⁯شود.
امین جعفری گفت: امسال میزبان 934 نفر از فرهنگیان جدید الاستخدام در مدارس و نواحی آموزش و پرورش استان قم هستیم.
 

کد مطلب 1154142

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