به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدحسین امین جعفری شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم اظهار داشت: امسال تعداد دانشآموزان اتباع خارجی که در قم مشغول تحصیل میشوند 23 هزار و 770 نفر اعلام شده است و علاوه بر این تعداد، 8 هزار نفر از دانشآموزان اتباع خارجی نیز با نظام آموزشی کشورهای خود مشغول به تحصیل خواهند شد.
وی به فرارسیدن اول مهر و آغاز سال تحصیلی دانشآموزان اشاره کرد و گفت: اول مهر باید به یکی از روزهای به یادماندنی تبدیل شود و در همین راستا علاوه بر حضور مسئولان استان در مدارس قم، برنامه ویژهای خواهیم داشت که زنگ آغاز سال تحصیلی توسط خانواده شهیدانی که مدارس قم به نام آنها مزین شده است نواخته میشود.
تحصیل 20 هزار کلاس اولی در قم
امین جعفری تعداد دانشآموزان کلاس اولی استان قم را حدود 20 هزار نفر اعلام کرد و افزود: در روز 31 شهریورماه مراسمی به منظور آشنایی این افراد با معلمان و کلاسها در نمازخانه مدارس ابتدایی استان برگزار میشود که اولیای دانشآموزان نیز در این مراسم حضور خواهند داشت.
وی گفت: امسال تعداد 19 هزار و 250 دانشآموز با عنوان جوانهها در مقطع اول راهنمایی مشغول تحصیل میشوند که برای آشنایی این افراد با محیط مدرسه و معلمان نیز مراسمی در روز 31 شهریور برگزار میشود.
وی تعداد مدارس استان قم را هزار و 349 مدرسه اعلام کرد و افزود: امسال 220 هزار و 414 دانشآموز در مقاطع مختلف تحصیلی در مدارس استان قم مشغول به تحصیل میشوند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم تعداد فرهنگیان شاغل در مدارس قم را 13 هزار و 342 نفر و بازنشستگان این استان را پنج هزار و 500 نفر اعلام کرد.
تحصیل 72 دانشآموز نابینا در مدارس قم
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 23 مدرسه استثنایی در استان قم فعال است، تصریح کرد: امسال حدود هزار و 500 دانشآموز استثنایی در این مدارس مشغول به تحصیل خواهند شد.
وی ادامه داد: امسال حدود 20 هزار دانشآموز در طرح سنجش دانشآموزان بدو ورود به تحصیل مورد سنجش قرار گرفتند که 36 نفر از آنها برای تحصیل به مدارس استثنایی قم منتقل شدند.
امین جعفری گفت: خوشبختانه امسال شاهد معرفی کمترین تعداد دانشآموزان بدو ورود به سال اول تحصیلی به مدارس استثنایی بودهایم.
وی تعداد مدارس خاص استان قم را 58 مدرسه اعلام کرد و اظهار داشت: 164 مدرسه غیرانتفاعی، 18 مرکز آموزش از راه دور، دو مرکز تربیت معلم پسرانه، یک مرکز تربیت معلم دخترانه و آموزشکده فنی دخترانه و پسرانه نیز در قم دایر است.
148 هزار دانشآموز اینترنتی ثبت نام کردند
امین جعفری با اشاره به ثبت نام اینترنتی دانشآموزان برای شرکت در کلاسهای درس اظهار داشت: تاکنون 148 هزار و 430 نفر از دانشآموزان استان قم اقدام به ثبت نام اینترنتی کردهاند.
وی گفت: امسال مدارس روستایی در قالب مجتمعهای آموزشی اداره میشوند و هر شش مدرسه به یک مجتمع آموزشی تبدیل میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در مورد توزیع کتابهای مورد نیاز دانشآموزان در بین آنها تصریح کرد: تاکنون 23 هزار و 245 کتاب در بین دانشآموزان قمی توزیع شده است.
وی ادامه داد: توزیع کتابهای تحصیلی در بین دانشآموزان مقاطع چهارم دبیرستان، ابتدایی، هنرستانهای فنی و حرفهای و کار و دانش صورت میگیرد.
بهرهبرداری از 17 پروژه آموزشی
امین جعفری با بیان اینکه در ابتدای مهرماه امسال 17 پروژه تحویل آموزش و پرورش میشود، اظهار داشت: این پروژهها در 33 هزار و 271 مترمربع و در قالب 190 کلاس درس به بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به اینکه در طول دولتهای نهم و دهم 174 پروژه آموزشی تحویل آموزش و پرورش قم شده است، گفت: به طور متوسط هر 12 روز یک پروژه آموزشی در قم احداث شده است.
وی با اشاره به تشکیل 153 مدرسه قرآنی در استان قم اظهار داشت: فعالیت این مدارس در روز 15 مهرماه شروع میشود.
امین جعفری گفت: امسال میزبان 934 نفر از فرهنگیان جدید الاستخدام در مدارس و نواحی آموزش و پرورش استان قم هستیم.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان قم گفت: امسال حدود 32 هزار نفر دانشآموز اتباع خارجی در مدارس استان قم مشغول به تحصیل خواهند شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدحسین امین جعفری شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم اظهار داشت: امسال تعداد دانشآموزان اتباع خارجی که در قم مشغول تحصیل میشوند 23 هزار و 770 نفر اعلام شده است و علاوه بر این تعداد، 8 هزار نفر از دانشآموزان اتباع خارجی نیز با نظام آموزشی کشورهای خود مشغول به تحصیل خواهند شد.
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