افتتاح نخستین پروژه مسکن مهر در شهرهای جدید به تعویق افتاد

معاون وزیر مسکن و شهرسازی از تعویق افتتاح پروژه مسکن مهر هشتگرد به هفته آینده خبر داد و گفت: صاحبان یکهزار واحدی مسکن مهر هشتگرد می توانند قبل از افتتاح در این واحدها ساکن شوند.