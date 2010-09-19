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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۳۳

افتتاح نخستین پروژه مسکن مهر در شهرهای جدید به تعویق افتاد

افتتاح نخستین پروژه مسکن مهر در شهرهای جدید به تعویق افتاد

معاون وزیر مسکن و شهرسازی از تعویق افتتاح پروژه مسکن مهر هشتگرد به هفته آینده خبر داد و گفت: صاحبان یکهزار واحدی مسکن مهر هشتگرد می توانند قبل از افتتاح در این واحدها ساکن شوند.

جمشید نورصالحی در گفتگو با مهر با بیان اینکه پروژه یکهزار واحدی مسکن مهر در شهر جدید هشتگرد آماده افتتاح است، گفت: این پروژه قرار است تا با حضور رئیس جمهور افتتاح شود که به دلیل سفر وی به تاخیر افتاده است اما افتتاح این پروژه برای هفته آینده قطعی است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی از تکمیل تمامی مکانات پروژه یکهزار واحدی هشتگرد خبر داد و افزود: حتی مالکان این واحدها نیز مشخص شده اند.

وی در عین حال گفت: تمامی صاحبان واحدهای مسکن مهر هشتگرد می توانند در این واحدها ساکن شوند و سکونت در این واحدها مستلزم افتتاح آن ها نیست.

وی تصریح کرد: هم اکنون پروژه ای در نوبت افتتاح است که  200 مالک در آن ساکن شده اند؛ در واقع وزارت مسکن به دلیل افتتاح نشدن یک پروژه از اسکان مالکان جلوگیری نمی کند.

نورصالحی بیان داشت: تمامی مراحل اداری اسکان مالکان مسکن مهر هشتگرد تمام شده است و هر زمان که اراده کنند می توانند در این واحدها ساکن شوند. 

به گزارش مهر، نورصالحی هفته گذشته در گفتگویی با مهر زمان افتتاح پروژه مسکن مهرهشتگرد را شنبه هفته جاری اعلام کرده بود.

کد مطلب 1154143

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