به گزارش خبرنگار مهر، رئیس فدراسیون جودو امروز یکشنبه در نشست خبری خود که در محل دفتر امور مشترک فدراسیون‎ها برگزار شد، ضمن ارزیابی عملکرد تیم ملی در مسابقات جهانی ژاپن به تشریح وضعیت این رشته ورزشی و برنامه‌های آتی آن پرداخت.

علیرضا امینی در آغاز صحبت‎های خود رقابت‌های جهانی ژاپن را بزرگترین مسابقات جهانی در تاریخ جودو عنوان کرد و گفت: شرایط و قوانین جدیدی که بر جودو حاکم شده باعث شد کشورهایی که ید طولانی در این رشته دارند یا اصلا نتیجه نگیرند و یا اینکه مانند ژاپن پرافتخارترین دوره رقابت‌های جهانی خود را پشت سر بگذارند.

رودکی با تنها یک باخت حذف شد

امینی ضمن اشاره به اینکه "سوزوکی" اسطوره ژاپن نتوانست در مسابقات جهانی عنوان قابل قبولی کسب کند، افزود: شرایط بازی‌ها خاص و با پستی و بلندهای زیادی همراه بود طوری که رودکی با سه بردی که از مجموع چهار دیدار خود کسب کرد حذف شد و اصلا نتوانست به دیدار رده‌بندی هم برسد.

وی تغییر قوانین جودو را به نفع کشورهایی مانند فرانسه و ژاپن دانست که سرمایه گذاری کلان در این رشته داشته و به نوعی ریشه‌دار هستند هر چند که فرانسه هم نسبت به سرمایه گذاری انجام شده نتوانست آنچنان موفق ظاهر شود.

برای عرض اندام کردن جهانی دو سال زمان می خواهیم

رئیس فدراسیون جودو تصریح کرد: عملکردی که تیم ملی ایران در مسابقات جهانی داشت تا حدی شبیه پیش بینی‎هایی بود که قبل از مسابقات داشتیم چون شرایط جدید بازی‎ها را در نظر داشتیم. فکر می‎کنم با برنامه ریزی دقیق حداقل یک و نیم تا دو سال زمان نیاز داشته باشیم تا بتوانیم بر اساس تغییر قوانین به شرایط مطلوب رسیده و در مسابقات بین المللی و جهانی عرض اندام کنیم.

چرا در مسابقات جهانی به مشکل برخوردیم؟

امینی با طرح این سئوال خاطرنشان کرد: ایران که سابقه مدال جهانی در جودو دارد همیشه از حمله مستقیم به پا به عنوان یکی از تکنیک‎های اصلی خود استفاده می‎کرد در حالیکه بر اساس تغییر قوانین دیگر حق استفاده از این شیوه را نداریم. باید تمرینات جدید داشته باشیم تا بتوانیم بدون استفاده از این تکنیک هم به نتیجه برسیم تا مانند مسابقات جهانی به مشکل برنخوریم.

همه کشورها تحت تاثیر تغییر قوانین قرار گرفته بودند

رئیس فدراسیون جودو در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه "تغییر قوانین برای همه تیم‌ها بوده نه فقط ایران، پس چرا ما ناکام بودیم؟" گفت: خیلی از کشورهای صاحب نام نتوانستند در حد و اندازه خود به نتیجه برسند البته در این زمینه ژاپن را نباید با دیگر کشورها مقایسه کرد چون چندین میلیون جودوکار دارد و این رشته را در حجم عظیمی دنبال می‎کند.

جودو در دوره "گذار" قرار دارد

امینی با اشاره به اینکه پیش از این جودو نخبه پروری داشته است و امروز بسیاری از نفرات خوب خود را هم در اختیار ندارد این گونه عنوان کرد که ما در حال پشت سر گذاشتن دوره "گذار" هستیم تا آنجا که بتوانیم نفرات جدید را برای سرمایه گذاری شناسایی کنیم باید در مسابقات بین المللی حضور بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم نخبه‌ها را پرورش دهیم.

حتما در بازی‌های آسیایی شرکت می‌کنیم

وی با اشاره به اینکه جودو یکی از رشته‌های مدال آور در بازی‌های آسیایی دوره‎های گذشته بوده و در بازی‌های دوحه نیز موفق به کسب چهار مدال شد، گفت: با وجود تغییر قوانین و مشکلاتی که با آن روبرو شده ایم حتما در بازی‌‍های آسیایی شرکت می‌کنیم. حتی برای کسب سه مدال هم برنامه ریزی کرده ایم که فکر می‌کنم اگر مورد خاصی پیش نیاید دست نیافتنی نباشد.

امینی با اشاره به اعمال قوانین تغییر یافته در بازی‌های آسیایی، افزود: البته شرایط این بازی‌ها با مسابقات جهانی فرق دارد مثلا اینکه کشورهایی مثل ژاپن نمی‌توانند دو تیم داشته باشند در هر صورت شرایط جدول در این بازی‌ها کمک حال ما خواهد بود.

باتجربه‌های جودو در فدراسیون هستند

رئیس فدراسیون جودو در واکنش به اظهارنظر خبرنگاری مبنی بر اینکه این رشته نیازمند همدلی اهالی خود است اظهار داشت: غیر از این نیست. از همه کسانی که تجربه‌های خوبی دارند استفاده می کنیم. کادر هیئت رئیسه ما کسانی هستند که طی سال های گذشته به عنوان رئیس در راس مدیریت جودو بوده اند. کمیته ها هم همین شرایط را دارند. البته هستند کسانی که با ما کار نمی کنند فکر می کنم منتقدانی هستند که خودشان نمی خواهند وارد شوند تا با هم صحبت کنیم و مسائل را حل کنیم.

برای ملی پوشان اردوی مشترک با قهرمانان جهان برگزار می کنیم

امینی از طرحی مبنی بر برگزاری اردوی مشترک ملی پوشان در رده های سنی مختلف با قهرمانان جهان به منظور آشنایی بیشتر با سطح جودو در جهان خبر داد.

میراسماعیلی شانس آسیایی شدن دارد

وی در مورد وضعیت آرش میراسماعیلی گفت: می خواهیم از همه پتانسیل های خود استفاده ببریم. میر اسماعیلی هم باید برای حضور در میادین محک بخورد. به هر حال از بین آرش میراسماعیلی و محسن غفار یک نفر به بازیهای آسیایی می رود البته میراسماعیلی باید تغییر قوانین را هم در نظر بگیرد به هر حال او می تواند در مسابقات انتخابی دیگری شانس خود را امتحان کند.

عدل کسروی پتانسیل خوبی است

امینی در مورد علت استفاده از عدل کسوری در رقابت های جهانی ژاپن گفت: این ورزشکار عضو تیم جوانان بود و خودمان برای تمرین و ادامه تحصیلش در خارج از کشور کمک کردیم. ما مشکل ورزشکار در وزن اوپن داریم از طرفی می توانستیم 4 ورزشکار در این وزن ببریم. عدل هم نتیجه بدی در مسابقات نگرفت.

از جوانان امروز خود برای المپیک آینده استفاده می کنیم

رئیس فدراسیون جودو یادآور شد: طی یک سال اخیر وضعیت نوجوانان و جوانان را جدی گرفتیم. ورزشکاران این رده امسال را خیلی خوب و با مدال بین المللی شروع کردند. قصدمان این است که برای المپیک آینده هم از جوانان امروز خود استفاده کنیم.

حضور کم در مسابقات جایزه بزرگ به خاطر مشکل ویزا

وی عمده ترین مشکلی که باعث حضور کمتر جودوکاران در مسابقات جایزه بزرگ می شود مسئله ویزا عنوان کرد و گفت: 45 روز طول می کشد تا ویزای یک هفته ای برای ما صادر شود در حالی که رقابت های جایزه بزرگ معمولا به فاصله 15 یا حتی 5 روزه از یکدیگر برگزار می شود به این دلیل نمی توانیم در همه رقابتها شرکت کنیم هر چند که امتیاز المپیک دارند.

توضیحاتی در مورد سرلک

امینی در مورد وضعیت سرلک و حضور وی در تیم ملی گفت: تمایل داشتیم از او دوباره در تیم ملی استفاده کنیم این موضوع را دو سه ماه پیش به وی ابلاغ کردیم تا برای تمرین فرصت کافی داشته باشد اما به میل خودش در مسابقات انتخابی اخیر شرکت نکرد البته اگر این ورزشکار بخواهد بعد از این حضور ملی خود را پیگیری کند نمی تواند از مسابقات انتخابی شروع کند باید از مسابقات انتخابی استان خود کارش را از سر بگیرد همانطور که آخوندزاده این کار را کرد.

در جریان نشست خبری رئیس فدراسیون جودو مسائلی عنوان شد که مهمترین آنها به شرح زیر است:

* رئیس سازمان تربیت بدنی برای تامین امکاناتی نظیر لباس و تخته تاتامی و واگذاری آن به فدراسیون جودو دستور داده است.

* بودجه فدراسیون جودو یک میلیارد و 200 میلیون تومان است و اخیرا 200 میلیون تومان نیز از سازمان تربیت بدنی دریافت کرده ایم.

* رایزنی هایی با کره جنوبی و اوکراین صورت گرفته تا 2 تا 3 مربی خارجی به کادر فنی اضافه شوند.

* محجوب، رودکی و جمالی ورزشکارانی هستند که شرایط زندگی و تمرین آنها در فرانسه فراهم شده است.

* جودو نیازی به شخم زدن و کن فیکن کردن ندارد تا به واسطه آن به شرایط مطلوب دست یابد. فقط اینکه باید نقاط ضعف را به قوت تبدیل کنیم.

* رسانه ها در بسیاری از تصمیمات ورزشکاران تاثیر گذار هستند

* فرجی سرپرست نایب رئیسی فدراسیون جودو است این موضوع در مجمع انتخابات هم عنوان شد.

* تلاش داریم با هماهنگی انجام شده با اداره کل تربیت بدنی استان تهران مقدمات برگزاری مجمع انتخابات استان تهران را فراهم کنیم.

* به زودی خوابگاه جودوکاران در سالن کبکانیان جهت استفاده به بهره برداری می رسد.