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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۵۶

شورای روابط اسلامی-امریکایی از هلن توماس تقدیر می‌کند

شورای روابط اسلامی-امریکایی جایزه یک عمر دستاورد را طی مراسمی در ماه اکتبر ( مهرماه) به خبرنگار باسابقه کاخ سفید که در ماه ژوئن به علت اظهارات ضدصهیونیستی خود مجبور به استعفا شد، اهدا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، شورای روابط اسلامی امریکا در مراسم شانزدهمین همایش رهبری و ضیافت سالانه این شورا که روز نهم اکتبر ( مهرماه) در آرلینگتون ویرجینیا برگزار می‌شود از هلن توماس 90 ساله که لبنانی‌تبار است تجلیل می کند.

یکی از سخنرانهای این گردهمایی طارق رمضان استاد مطالعات اسلامی دانشگاه آکسفورد خواهد بود.

توماس در زمان دولت کندی حرفه خود را به عنوان خبرنگار کاخ سفید آغاز کرد و در یک مصاحبه ویدئویی که به‌سرعت در اینترنت پخش شد به صهونیستها گفت که از فلسطین بیرون بروید و به خانه خود در لهستان، آلمان، امریکا و یا هرکجا دیگر بازگردید.

این اظهارات موجب انتقاد انجمن خبرنگار کاخ سفید شد، کاخ سفید توماس را مورد انتقاد قرار داد و اوباما طی یک تماس تلفنی خواستار استعفای این خبرنگار باسابقه شد.

توماس پس از آن گفت: اعتقاد دارم صلح زمانی به خاورمیانه می‌رسد که تمام احزاب ضرورت احترام دوجانبه و تساهل را مورد تأکید قرار دهند. باشد که این روز برسد.

کد مطلب 1154148

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