همایش پیاده روی یک میلیون نفری در همدان برگزار می شود

جعفر زمردیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این همایش بزرگ پیاده روی با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اداره کل تربیت بدنی در تمامی شهرهای استان همدان برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه همدان از سال جاری تاکنون میزبان همایش 300 هزار نفری پیاده روی به مناسبت روز ملی خلیج فارس بوده است، گفت: همایش یک میلیون نفری دوم مهرماه امسال با شرکت خانواده های شهدا و مردم استان همدان در 9 شهرستان این استان برگزار می شود.

وی عنوان این همایش را همایش پیاده روی رهروان شهدا اعلام کرد و با اشاره به اینکه این برنامه از برنامه های در نظر گرفته شده برای کنگره سرداران، امیران، فرمانده هان و هشت هزار شهید استان همدان است، افزود: اهدا 9 دستگاه خودرو سواری پراید و صدها جوایز ادرنده از ویژگی های این برنامه است.

زمردیان با قدردانی از حمایت های ارگان های دولتی استان همدان در برگزاری همایش های پیاده روی خانوادگی، گفت: محل آغاز این همایش در همدان میدان قائم شهر و ساعت شروع برنامه شش و نیم صبح خواهد بود.

کنگره سرداران، امیران، فرمانده هان و هشت هزار شهید استان همدان آبان ماه امسال برگزار می شود.