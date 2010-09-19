فداحسین مالکی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان که در روز شنبه برگزار شد تصریح کرد: این انتخابات در 34 حوزه با مشارکت 2500 نامزد که تعدادی زن نیز در میان آنان بودند برگزار شد تا از میان آنان 249 نماینده مجلس شورای ملی افغانستان انتخاب شوند.

وی افزود: 11 میلیون و 400 هزار نفر در این انتخابات واجد شرایط رای دهی بودند که با توجه به شرایط خاص و وضعیت امنیتی افغانستان حدود 40 درصد واجدان شرایط در این انتخابات شرکت کردند.

مالکی تاکید کرد: البته با توجه تهدیدات گروه های مخالف دولت افغانستان با همکاری برخی مجامع حدود 400هزار نیروی پلیس مسئول تامین امنیت انتخابات بودند که در این زمینه دولت افغانستان موفقیت خوبی داشته که دومین انتخابات این کشور را به خوبی برگزار کرد.

وی افزود: اگر برخی نا امنی ها در جنوب افغانستان کنار گذاشته شود در مجموع انتخابات این کشور در امنیت نسبی برگزار شد و این یک برگ برنده برای دولتمردان افغانستان شد.

سفیر ایران در کابل تصریح کرد: رسانه های داخلی و خارجی یعنی حدود 90 رسانه این انتخابات را پوشش دادند و حدود 350هزار نفر نیز بر برگزاری انتخابات نظارت داشتند.

وی ادامه داد: تاکنون از مجموع 5355 حوزه آرای 4630 حوزه شمارش شده که این معادل 3میلیون و 640هزار رای است و شمارش آرا کماکان دارد.

مالکی در رابطه با نتایج شمارش آرای انتخابات پارلمانی افغانستان نیز اظهار داشت: برخلاف خواست و انتظار غرب پیش بینی می شود نیروهای جهادی و ارزشی اکثریت مجلس افغانستان را به خود اختصاص دهند.

وی حضور و مشارکت زنان را در انتخابات افغانستان چشمگیر عنوان کرد و گفت: 7هزار زن در برقراری امنیت این انتخابات مشارکت داشته اند.

سفیر ایران در کابل با بیان اینکه انتخابات اخیر افغانستان همچنان که برای مردم این کشور اهمیت دارد برای کشورهای منطقه نیز مهم است در رابطه با سفر چندی قبل متکی به کابل تصریح کرد: سفر وزیر خارجه با هماهنگی و برنامه ریزی قبلی برای ارائه پیام رئیس جمهور اسلامی ایران به رئیس جمهور افغانستان بود که این پیام در رابطه با مسائل منطقه ای، دوجانبه و نیز انتخابات پارلمانی افغانستان بود.