کشاورزان بناب همچنان در انتظار دریافت خسارات سیل کاوه سودا

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، سعید برقی، فرماندار بناب با تشریح اتفاقات صورت گرفته بعد از جریان سیل ناشی از پساب کارخانه کاوه سودا گفت: از اولین روز این حادثه مسئولان استان و در راس آن استاندار آذربایجان شرقی پیگیر موضوع بوده تا تمامی خسارات وارده به کشاورزان منطقه پرداخت گردد.

رئیس شورای تامین شهرستان بناب با اشاره به مصوبات نشست کارگروه پسماندهای استان گفت: هم اکنون دو میلیارد و 400 میلیون تومان پول کارخانه کاوه سودا در حساب دادگستری بناب بلوکه شده و مسئولین شرکت موظف به پرداخت خسارات کشاورزان تا ریال آخر است.

وی تصریح کرد: در صورت عدم همکاری مسئولان کارخانه در خصوص پرداخت به موقع خسارات کشاورزان و عدم انجام تعهدات خود، مدیران استان مصمم به تعطیلی مجدد این کارخانه بوده و این روحیه در کل استان وجود دارد.

فرماندار بناب یادآور شد: پرداخت خسارات به کشاورزان براساس نظر نهایی گروه کارشناسی بوده و کشاورزان از دریافت مبلغ خسارات به صورت توافقی پرهیز نمایند تا حتی از کشاورزان ضایع نگردد.

وی تاکید کرد: در صورت عدم همکاری مسئولان کارخانه به زودی نشست کارگروه پسماندهای استان تشکیل و در خصوص تعطیلی مجدد کارخانه تصمیم گیری خواهد شد.

گفتنی است حدود چهار ماه پیش با شکسته شدن لاگن های پساب کارخانه کاوه سودای مراغه و جاری شدن سیل موجب وارد شدن خسارات سنگین به صدها هکتار از باغات و اراضی کشاورزی و همچنین چاه های کشاورزی بناب گردید.