به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتی جشنواره بین‌‌المللی فیلم کودک و نوجوان صبح امروز با حضور مسعود احمدیان دبیر، جعفر گودرزی مدیر روابط عمومی و جمعی از خبرنگاران در بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم جعفر گودرزی مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی با ابراز انزجار از هتک حرمت به قرآن کریم، گفت: امیدواریم بتوانیم در این دوره سینمای کودک را از این مظلومی و مهجوری دربیاوریم. امروز از شما اهالی رسانه می‌خواهیم که این سینما را جدی بگیرید و برای تولیدات و بحث اکران سینما کودک جریان سازی کنید. امیدوارم بتوانیم با کمک شما بعد از برگزاری جشنواره این سینما را فراموش نکنیم.

در ادامه مسعود احمدیان دبیر بیست و چهارمین جشنواره فیلم کودک عنوان کرد: جشنواره امسال در دو بخش سینمای ایران و بین‌الملل برگزار می‌شود. تا کنون از 32 کشور اثر پذیرفته شده است. استقبال سینماگران ایرانی از این جشنواره طی سالهای اخیر بی نظیر بوده است. سینمای کودک در ایران زنده است و آنچه که این سینما را تهدید می‌کند بحث اکران است.

وی افزود: سیما فیلم، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن سینمای جوان، مرکز گسترش و... در حد بضاعت خود برای سینمای کودک تلاش کرده‌اند. اما اینکه این آثار چرا در شرایط مطلوب اکران نمی‌شود، بحث دیگری است. در اینجا یادی از اکبر نبوی می‌کنیم، که در دوره گذشته با تلاش خود آثار زیادی در زمینه سینمای کودک تولید کرد و امسال این جشنواره در بخش سینمای ایران مدیون زحمات وی است.

دبیر جشنواره فیلم کودک در ادامه بیان کرد: این جشنواره امسال در کنار آثار سینمای بلند، فیلمهای ویدئویی بلند، نیمه بلند و کوتاه را نیز داوری می‌کند. بخش پویانمایی نیز از دوره قبل به صورت رقابتی برگزار می‌شود. در این بخش امسال 25 فیلم حضور دارند.

وی ادامه داد: طی جلساتی که با معاونت سینمایی داشتیم، تصمیم گرفتیم آثار 35 میلی متری را بدون انتخاب در بخش رقابتی قرار دهیم. به همین دلیل امسال 18 اثر در این بخش حضور دارد. در بخش ویدئویی نیز 14 اثر بلند، هفت اثر نیمه بلند و 17 فیلم کوتاه به رقابت می‌پردازند.

احمدیان در ادامه عنوان کرد: دو بخش رقابتی سینماگران همدانی و فیلمنامه نویسی با استقبال زیادی روبرو شده است. در بخش فیلمنامه نویسی 120 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که اوایل مهرماه آثار بخش مسابقه اعلام می‌شود. در بخش بین‌الملل نیز در کنار بحث رقابتی، بخش های جنبی نیز برگزار می شود.

وی تاکید کرد: جشنواره کودک مانند جشنواره فجر نیست. منتقدین در جشنواره فجر معتقدند فیلمهای خارجی در بخش بین‌الملل این جشنواره به نمایش در می‌آید که آنها به راحتی سی دی و دی وی دی آنها را در اختیار دارند و دلیلی ندارد آنها در جشنواره ببینند. فیلمهایی که در سینمای کودک در جهان ساخته می‌شود، قابل دسترس نیست. امیدواریم بتوانیم فیلمهای خوبی را در این بخش به نمایش در آوریم.

دبیر جشنواره فیلم کودک، افزود: امسال جشنواره با محوریت همدان در ایلام، کردستان، کرمانشاه و لرستان نیز برگزار می‌شود. جشنواره کودک متعلق به همدان یا تهران نیست، بکله ایرانی بودن آن برای ما مطرح است.

وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با سینمای دینی کودک و تولیدات این بخش گفت: دوستانی سینمای دینی را تحت عنوان معناگرا از سالها قبل پی ریزی کردند. اما هر دولتی یا هر تیمی که بر روی کار آمد، این عنوان را به گونه ای تحقیر کردند. متاسفانه شرایط به گونه‌ای شده که روشنفکران ما می‌ترسند مارک دینی به آنها بخورد. سینمای دینی یک دغدغه است که باید راجع به آن صحبت شود. جشنواره فجر و کودک ویترینی برای ظهور و بروز این آثار است. ما هم تلاش می‌کنیم به مفاهیم دینی در این گونه سینمایی توجه شود.

احمدیان درباره بخشهای دیگر جشنواره فیلم کودک گفت: در این دوره نیز چند بزرگداشت برگزار می‌شود. مرحوم محمد باقرآشتیانی تهیه‌کننده سینما که در حال تولید فیلمی در همدان دارفانی را وداع گفت، امسال در جشنواره تقدیر می‌شود. برای دیگر بزرگداشت‌ها نیز منتظر برگشتن دوستان از سفر هستیم تا در این ارتباط صحبت‌هایی داشته باشیم. البته تصمیم داریم دیگر بزرگداشت‌ها را به هنرمندان عرصه بازیگری اختصاص دهیم.

وی درباره بحث اکران فیلمهای کودک عنوان کرد: امسال خوشبختانه تولیدات زیادی داریم. بعد از اینکه جشنواره فیلم کودک و یا فجر برگزار می‌شود، باید تیم دیگری وارد شوند و شرایط اکران را مهیا کنند. امیدوارم شرایطی فراهم شود تا این موضوع رسانه‌ای شده و مسئولین فکری برای مقوله اکران این گونه آثار کنند.

احمدیان درباره حمایت آموزش و پرورش از سینمای کودک گفت: متاسفانه سینمای کودک دغدغه آموزش و پرورش نیست و بعید می‌دانم این سازمان بخواهد این موضوع را پیگیری کند. وزیر آوزش و پرورش حرفهای قشنگی در ارتباط با سینمای کودک می‌زند، اما تا عمل فاصله زیادی دارد. آنها نمی‌توانند نگران این گونه سینمایی باشند. سینما فلسطین متعلق به آموزش و پرورش است اما برای نمایش آثار در این سینما هیچ برنامه‌ای ندارد.

وی تاکید کرد: شخصا از آموزش و پرورش گله‌مندم. امسال در جشنواره فیلم کودک چند فیلم مدرسه‌ای داریم. حالا می‌بینیم که تا چه میزان آموزش و پرورش از این آثار در آینده حمایت می‌کند. متاسفم که آموزش و پرورش این کشور با سینمای کودک بیگانه است.

دبیر این دوره جشنواره با اشاره به بودجه برگزاری این مراسم گفت: طبق تفاهم نامه‌ای بین معاونت سینمایی و استانداری همدان، 65 درصد بودجه این جشنواره توسط استانداری همدان و 35 درصد توسط معاونت سینمایی تامین می‌شود.

وی در پایان درباره حمایت از تولیدات سینمای کودک عنوان کرد: برای حمایت از این سینما صحبتهایی با صدا و سیما شده است و منتظریم مذاکراتی با دست اندرکاران تولیدی و کلیدی سازمان انجام دهیم. ما از همین جا دست هر مسئولی را در هر ستادی که از سینمای کودک حمایت کند می‌بوسیم.

در پایان این مراسم پوستر بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان همدان که توسط علی پاک‌نهاد طراحی شده بود، رونمایی شد.