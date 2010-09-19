زیرگذر پل هرو محور خرم آباد - بروجرد 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

عباس رضایی در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: احداث زیرگذر پل هرو واقع در کیلومتر 45 محور خرم آباد - بروجرد تاکنون بیش از 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه روستای پل هرو در حاشیه محور اصلی و پر ترافیک خرم آباد - بروجرد و در دو طرف جاده واقع شده و تردد وسایط نقلیه و عابرین پیاده در این منطقه باعث به خطر افتادن جان اهالی روستا شده، عملیات ساخت زیرگذر پل هرو آغاز شد.

مدیر کل راه و ترابری استان لرستان ادامه داد: این پروژه با احداث یک پل با دهانه 10 متر و با برآورد اعتباری در حدود چهار میلیارد ریال از ابتدای تابستان سال جاری آغاز شده و تاکنون پیشرفت مناسبی داشته است.

رضایی یادآور شد: این پروژه در راستای ایمن سازی مناطق مسکونی واقع در حاشیه راههای اصلی و رفع نقاط پر حادثه در دست اجراست و به طور قطع با تکمیل و بهره برداری از آن تصادفات رانندگی در این مسیر کاهش چشمگیری خواهد داشت.