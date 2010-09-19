زیرگذر پل هرو محور خرم آباد - بروجرد 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

عباس رضایی در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: احداث زیرگذر پل هرو واقع در کیلومتر 45 محور خرم آباد - بروجرد تاکنون بیش از 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه روستای پل هرو در حاشیه محور اصلی و پر ترافیک خرم آباد - بروجرد و در دو طرف جاده واقع شده و تردد وسایط نقلیه و عابرین پیاده در این منطقه باعث به خطر افتادن جان اهالی روستا شده، عملیات ساخت زیرگذر پل هرو آغاز شد.
مدیر کل راه و ترابری استان لرستان ادامه داد: این پروژه با احداث یک پل با دهانه 10 متر و با برآورد اعتباری در حدود چهار میلیارد ریال از ابتدای تابستان سال جاری آغاز شده و تاکنون پیشرفت مناسبی داشته است.
رضایی یادآور شد: این پروژه در راستای ایمن سازی مناطق مسکونی واقع در حاشیه راههای اصلی و رفع نقاط پر حادثه در دست اجراست و به طور قطع با تکمیل و بهره برداری از آن تصادفات رانندگی در این مسیر کاهش چشمگیری خواهد داشت.
رضایی خاطرنشان کرد: علاوه بر ایمن سازی مناطق مسکونی واقع در حاشیه راههای اصلی از طریق احداث زیرگذر، طی چند سال اخیر از طریق احداث کمربندی و کنارگذر در نقاطی نظیر زاغه، چالانچولان، تنگ فنی و گل گل در مسیر ترانزیتی بروجرد - خرم آباد - اندیمشک، ایمنی عبور و مرور در این مناطق تامین شده و تعداد سوانح رانندگی و تلفات ناشی از آن نیز در این نقاط کاهش داشته است.
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