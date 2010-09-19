سد ایوشان خرم آباد تا پایان امسال آبگیری می شود

علی امید سیفی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد افزود: عملیات اجرایی سد مخزنی ایوشان از اوایل سال 83 با اعتباری بیش از 400 میلیارد ریال و گنجایش بیش از 51 میلیون متر مکعب بر روی رودخانه هرود آغاز شده که تاکنون 68 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی تصریح کرد: با توجه به روند کنونی اجرای عملیات در این پروژه پیش بینی می شود آبگیری از سد ایوشان تا پایان امسال انجام شود و در پایان سال 91 نیز کل عملیات اجرایی این سد به پایان برسد.

سرپرست شرکت آب منطقه ای استان لرستان هدف اصلی از اجرای سد ایوشان را تامین آب کشاورزی مطمئن برای چهار هزار و 800 هکتار از اراضی دیم و مستعد منطقه زاغه، تامین کمبود آب شبکه ساخته شده چغلوندی، جلوگیری از خسارت سیلابهای بهاره رودخانه هرود، ایجاد بستر مناسب و ایجاد منطقه تفریحی و سیاحتی و از همه مهمتر ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان منطقه برشمرد.