کمک ۳۲ میلیارد تومانی خیرین به آموزش و پرورش مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، سید علی اکبر طاهایی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح دبستان دولتی حاج حسن لاسمی روستای امین آباد بابل، مدرسه سازی را نوعی جهاد در راه خدا دانست و گفت: خیرین مدرسه ساز امسال بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان در کشور و ۳۲ میلیارد تومان در استان مازندران به این امر خداپسندانه اختصاص دادند.

وی جایگاه احسان و نیکوکاری را در دین مبین اسلام بسیار والا توصیف کرد و افزود: امروز نظام آموزش و پرورش کشور ما از نعمت چنین افراد خیری برخوردار است که در مواقع حساس به کمک آن می آیند.

طاهایی با اشاره به سال همت مضاعف و کار مضاعف، خاطرنشان کرد: برای اجرای فرمان رهبری مبنی بر کار مضاعف، نیازمند مدرسه و دانشگاه برای تربیت جوانان عالم هستیم.

استاندار مازندران فرهنگ مدرسه سازی را ادامه فرهنگ ایثار و شهادت دانست و تصریح کرد: روزی از این سرزمین جوانانی برای دفاع از وطن به پا خواستند و امروز نیز جوانان دیگری در سنگری دیگر به کشور خدمت می کنند.

طاهایی با اشاره به اینکه عنصر خیرخواهی در حوزه دانش در این شهرستان طلوع کرد، افزود: امروز تنها دانشگاه صنعتی شمال کشور توسط مرحوم نوشیروانی در شهر بابل ساخته شده است.

دبستان دولتی حاج حسن لاسمی روستای امین آباد بابل توسط خیر مدرسه ساز آقای محسن لاسمی احداث شده است

