48 درصد آب شبکه های روستایی سربیشه هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، ماشالله زراعتکار پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به کاهش سطح آب‌ سفره‌های زیرزمینی در اثر خشکسالی‌های متوالی تصریح کرد: میزان بارنــــدگی بر اســــاس آمـــار 64 درصـــد کمتر از متوسط بارندگی در سال‌های 69 تا 75 اعلام شده است.

به گفته وی با توجه به بحران شدید آب در روستاهای شهرستــــان و استــــفاده‌ از آب‌های غیرشرب احتمال شیوع بیماری‌های ناشی از مصرف آب آلوده در میان مردم و دام را بالا برده است.

زراعتکار تصریح کرد: آب شرب در این شهرستان با هزینه‌های گزاف و مشکلات فراوان تأمین می ‌شود که باید در راستای اصلاح شبکه‌ها و تأسیسات فرسوده اقدام کرد که این امر با برخورد با مشترکان غیرمجاز و اختصاص اعتبارات کافی برای اصلاح شبکه‌ها و همکاری مراجع قضایی امکان‌پذیر است.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان سربیشه گفت: در حال حاضر 70 روستا به وسیله پنج تانکر آبرسانی می‌ شوند که از این تعداد سه دستگاه تانکر دولتی و دو دستگاه خصوصی است.

زراعتکار با اشاره به سرویس‌ دهی ماهانه 450 مورد برای حمل پنج هزار مترمکعب آب، اظهار داشت: با توجه به محدود بودن اعتبارات خشکسالی در سال گذشته در حال حاضر این امور بالغ بر 600 میلیون ریال اعتبار بابت اجاره تانکرهای خصوصی و هزینه تعمیرات تانکرهای دولتی هزینه می ‌کند.

وی ادامه داد: ساختمان ادارای این امور در سال 80 در زمینی به مساحت 900 مترمربع و در دو طبقه با زیربنای 200 مترمربع احداث شده است که در ابتدا تحت عنوان اداره منطقه سربیشه زیر نظر خراسان بزرگ فعالیت می‌ کرد.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان سربیشه افزود: ساختمان اداری امور از حیث فضا و کیفیت مناسب نیست و با مشکلاتی از قبیل نبود فضای کافی و نداشتن آزمایشگاه مواجه هستیم.

زراعتکار فقدان ساختمان مناسب برای آزمایشگاه میکروبی و شیمیایی، نبود خودرو سبک مناسب، عدم وجود انبار مسقف و مجهز، محدود بودن اعتبارات اصلاح شبکه ‌های فرسوده با توجه به وسعت شبکه‌ ها و پراکندگی روستاها، محدود بودن اعتبارات مورد نیاز برای توسعه شبکه‌ها، فقدان نیروی کار متخصص در روستاها برای برون‌سپاری نگهداری شبکه‌ها و انجام اموری از قبیل قرائت کنتور و رفع اتفاقات و کمبود امکانات کامپیوتری و مشکل در زیرساخت‌های ارتباطی را از جمله چالش‌های پیش‌روی این امور دانست.

وی افزود: در این راستا اجرای پروژ‌ه‌های آبرسانی به صورت مجتمع در مسافت محل تأمین آب شرب تا محل مصرف اجرا و اختصاص سرفصل اعتباری برای نگهداری تأسیسات و شبکه‌ها با توجه به هزینه‌ های بالای این بخش پیشنهاد می ‌شود.