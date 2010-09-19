نمره دانشجو بدلیل بدحجابی کم نمی شود/ تفکیک پسر و دختر جزء مقررات نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی امروز یکشنبه در وزارت علوم در جمع خبرنگاران افزود: ما به حجاب برتر احترام می گذاریم و به دانشگاهها سفارش کرده ایم که برای دانشجویان با حجاب نمونه مراسمی برگزار کنند و از آنها تقدیر به عمل آورند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: در شورای عالی انقلاب فرهنگی قوانین مربوط به رعایت عفاف و حجاب موجود است و در شورای اسلامی شدن دانشگاهها نیز مصادیق عفاف و حجاب مشخص شده اما از سوی دیگر برخی موسسات آموزش عالی برای اینکه دانشجویان از سردرگمی نجات یابند الگویی از پوشش را ارائه داده اند که دانشجویان می توانند این الگو را بپذیرند و یا نپذیرند اما پوشش را رعایت کنند.

وی با اشاره به بحث تفکیک جنسیتی دانشگاهها اظهار داشت: در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان شده است که اگر برای دانشگاهی این امکان وجود داشته باشد که کلاسهای درس را برای دختران و پسران به صورت جداگانه برگزار کند، می تواند نسبت به این امر اقدام کند اما در مقررات نیست که کلاسهای دانشگاه را دیوار بکشیم تا دختران و پسران تفکیک شوند.

خواجه سروی از به کار بردن سیاستهای تشویقی معاونت فرهنگی در خصوص دانشگاههای فعال در عرصه کرسیهای نظریه پردازی خبر داد و گفت: از آذرماه سال گذشته تا اردیبهشت امسال 300 کرسی نظریه پردازی در دانشگاههای کشور راه اندازی شده است که تا پایان هفته آئین نامه آن به دانشگاهها ابلاغ و به دانشگاههای فعال در این زمینه اعتبارات بیشتری اختصاص داده می شود.

وی شعار معاونت فرهنگی وزارت علوم را تربیت اعلام کرد و گفت: تصور همه از دانشگاه تعلیم است اما باید در بخش تربیت نیز فعالیت و برای گسترش آن به صورت فراگیر در میان کارکنان، دانشجویان و اساتید دانشگاه تلاش کرد.