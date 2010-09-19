احیای دانشگاه 800 ساله نادالا از میان خاکستر

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه نالادا یکی از قدیمی ترین دانشگاههای جهان است که در ایالت شرقی "بیهار" در هند واقع شده است.

نالادا در قرن سه میلادی تاسیس شد و قبل از غارت آن توسط سربازان عثمانی از شهرت جهانی برخوردار بود. این دانشگاه در حدود دو هزار استاد داشته و کتابخانه بزرگ دانشگاه نالادا هنگامی به آتش کشیده شد که دانشگاه آکسفورد در حال تاسیس بود. این دانشگاه تعداد 10 هزار دانشجو و پژوهشگر از سراسر آسیا داشته که در رشته‌هایی با موضوع علوم، فلسفه ادب وهنر، ریاضیات و آداب و رسوم و سنت بودایی تحصیل می کردند.

تاریخ نویسان بر این باورند که نالادا پایان غم انگیزی داشته اما نام آن همیشه در طول تاریخ دانشگاهی و آموزشی نامی ماندگار است.

تنها چیزی که در حال حاضر در محل کشف این دانشگاه به جا مانده توده ای از آجرهای قرمز رنگ و تعدادی سنگ مرمر حکاکی شده در 90 کیلومتری پایتخت بیهار است.

مقامات هندی قصد دارند با دریافت کمک مالی از کشورهای بودایی همسایه و بودجه اختصاصی دولت هند اقدام به ترمیم بنای خوابگاه دانشگاه باستانی نالادا و ساختمان اصلی آن کنند.

به گفته آمارتیا سن اقتصاد دان مشهور، برنده جایزه نوبل و یکی از حامیان این پروژه، نالادا یکی از عظیم ترین دستاوردهای علمی هند است و ما با بکار بردن تمام نیروی خود قصد احیای آن را داریم.

وی اضافه کرد: برای تاسیس دانشگاه جدید نالادا در کنار مکان اصلی اش مساحتی معادل 200 هکتار در نظر گرفته شده است.

امروز بسیاری از خانواده‌‌های ثروتمند هندی فرزندانشان را برای تحصیلات عالی راهی کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و استرالیا می‌کنند در حالی که تعداد زیادی از آنها پس از فارغ التحصیلی هرگز به کشور خود باز نمی‌گردند. حامیان دانشگاه نالادا اعتقاد دارند برای معکوس کردن جریان مهاجرت جوانان هندی به کشورهای خارجی، راه اندازی مجدد این دانشگاه می‌تواند راهی برای رقابت با دانشگاههای خارجی و پذیرش دانشجو از سرتاسر جهان باشد.

بر اساس گزارش ای اف پی، گروههای بودایی مستقر در سنگاپور، چین و ژاپن آمادگی مالی خود برای حمایت از طرح راه اندازی مجدد این دانشگاه را اعلام کرده اند. مبلغ مورد نیاز برای ساخت خوابگاههای جدید و بهبود زیر ساختهای محیطی و ساختمانهای این دانشگاه 500 میلیون دلار برآورد شده است.