محور اشتهارد به نجم آباد نیازمند امکانات امدادرسانی جاده ای است

علی رنجبرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در نظرآباد با بیان اینکه در نظرآباد دو آمبولانس کددار داریم، افزود: جاده اشتهارد به نجم آباد نیازمند تامین امکانات امدادرسانی است و باید در این خصوص همه امکانات لازم تامین شود.

وی ادامه داد: جاده اشتهارد به نجم آباد از محورهای ارتباطی مهم در منطقه است و باید امکانات مربوط به آمبولانس به شکل کافی در این جاده مستقر باشد تا بتواند پاسخگویی مناسبی انجام دهد.

یک آمبولانس در این جاده مستقر می شود

رنجبرپور بیان کرد: در این راستا باید یک آمبولانس در این جاده مستقر شود و در این خصوص برنامه ریزی هایی انجام شده که در اسرع وقت عملیاتی می شود تا از میزان مشکلات ارائه خدمات درمانی در این محور کاسته شود.

این مسئول گفت: مشکل کمبود آمبولانس در این شهرستان حل شده که این امر به نوبه خود از مشکلات دیگر کاسته است.

سرانه شهرستان نظرآباد در زمینه آمبولانس نسبتا مطلوب است

رنجبرپور عنوان کرد: به طور کلی سرانه شهرستان نظرآباد در زمینه آمبولانس نسبتا مطلوب است و در این خصوص وضعیت مناسبی داریم که این امر موجب کاهش مشکلات بهداشتی و درمانی در منطقه شده است.

وی اظهار داشت: به طور کلی در پایگاه های شهرستان نظرآباد پنج آمبولانس وجود دارد که وجود آنها موجب کاهش مشکلات بهداشتی و درمانی شده و باعث شده که خدمات دهی در جاده ها کیفیت بالاتری پیدا کند.

بهسازی اورژانس شهرستان نظرآباد دنبال می شود

این مسئول اضافه کرد: بهسازی اورژانس شهرستان نظرآباد یکی از مهمترین موارد لازم است که تحقق آن می تواند بسیاری از مشکلات بهداشتی و درمانی را از سر راه بردارد.



وی خاطرنشان کرد: تحقق این امر از به وجود آمدن بسیاری از مشکلات جدید و احتمالی در آینده نیز جلوگیری کند که این امر بسیار حائز اهمیت است.

رنجبرپور افزود: در حال حاضر یک بیمارستان 96 تخته در نظرآباد وجود دارد که این بیمارستان جوابگوی تامین نیازهای شهروندان و روستاییان این منطقه هست ضمن اینکه نظرآباد حدود 130 هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است.