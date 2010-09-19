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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۶

10 میلیارد تومان به حوزه های علمیه مازندران اختصاص یافت

10 میلیارد تومان به حوزه های علمیه مازندران اختصاص یافت

ساری - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران از اختصاص 10 میلیارد تومان برای کمک به حوزه های علمیه استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرای بابل، با اشاره به اینکه دولت دهم برای اولین بار کمک به حوزه های علمیه را در دستور کار قرار داد، گفت: این کار نشان دهنده درک صحیح دولت از اهمیت نقش حوزه های علمیه در تربیت انسانهای صالح است.

وی با بیان اینکه نقش علما در غفلت زدایی از جامعه بسیار مهم است، خاطرنشان کرد: هدف از تاسیس مدرسه صدرا نیز تعالی اندیشه دینی نوجوانان و جوانان و در نتیجه ایجاد آینده ای روشن برای کشور است.

طاهایی این هدف گذاری را بسیار مبارک و مقدس دانست و افزود: هدفی که از ساخت این مدرسه دنبال می شود همان اهداف بلند امام خمینی و یارانش است.

استاندار مازندران با قدردانی از ایفای نقش مثبت سازمان تبلیغات اسلامی در احداث این مدرسه، تصریح کرد: نظام مبتنی بر ولایت فقیه برای ما این فرصت را بوجود آورد که امروز از محصول اندیشه دینی سخن بگوییم و برای اعتلای این اندیشه همه موظف به ایفای نقش هستیم.

دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی صدرا در زمینی به مساحت ۵۳۰۰ متر مربع و با زیربنای ۱۶۹۰ متر مربع، در ۳ طبقه ساخته شده و دارای ۱۴ کلاس درس است.
 

کد مطلب 1154171

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