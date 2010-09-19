30 هزار مترمربع فضای آموزشی در سمنان آماده بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حمید علیان نژاد ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: این میزان احداث فضای آموزشی برابر با عملکرد سال گذشته این اداره کل بوده است.

وی با بیان اینکه ایجاد فضای آموزشی در استان تا پایان سال به 60 هزار مترمربع می رسد، گفت: این میزان دو برابر عملکرد سال قبل است.

به گفته وی، به مناسبت آغاز سال تحصیلی 12 مدرسه آماده تحویل شده است که سال قبل شش پروژه تحویل شده بود.

وی با اشاره به اینکه در جشنواره یازدهم خیرین استان سمنان 70 میلیارد ریال متعهد شدند، گفت: تاکنون 65 درصد این رقم تحقق یافته است.

مدیرکل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان سمنان با اشاره به مشارکت گسترده خیرین در امر مدرسه سازی گفت: در جشنواره امسال خیرین سمنان در ردیف پنج استان برتر کشور از نظر خلاقیت، اطلاع رسانی، افزایش تعهدات و ... قرار گرفته است.

علیان نژاد گفت: خیرین در جشنواره پارسال 32 میلیارد ریال متعهد شده بودند که 60 درصد آن تحقق یافت.