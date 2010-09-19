به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان که خود را برای حضور در جام ملتهای آسیا آماده می کند، به دنبال حریف تدارکاتی مناسبی است تا قبل از حضور در این رویداد با تیمی بزرگ دیدار کند.

در این راستا مسئولان فدراسیون فوتبال تلاش و رایزنی بسیاری کرده اند تا بتوانند نظر موافق یکی از تیم های حاضر در جام جهانی را برای برگزاری بازی با تیم ملی فوتبال کشورمان فراهم کنند.

به دنبال تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر کمک و حمایت همه جانبه اقشار مختلف کشورمان از مردم سیل زده پاکستان، گروه ورزشی خبرگزاری مهر به فدراسیون فوتبال پیشنهاد داد تیم ملی فوتبال دیداری را با یکی از تیم های بزرگ دنیا برگزار کند و کلیه عواید آن را به پاکستانی ها اختصاص دهد.

پیشنهاد گروه ورزشی خبرگزاری مهر با علی کفاشیان رئیس و مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال مطرح و مورد استقبال آنها قرار گرفت و مقرر شد برنامه ریزی لازم در این زمینه صورت گیرد.