به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه در 14 قسمت 14 دقیقهای کاری از گروه فرهنگی هنری شبکه خبر است. در این برنامه خاطرات عکاسان مربوط به رویدادهای دوران دفاع مقدس پخش میشود.
- برنامه "ژرفا" دوشنبه 29 شهریورماه ساعت 21 از شبکه آموزش پخش میشود. این برنامه به کارگردانی و اجرای سیاوش صفاریان پور تهیه میشود و حمیدرضا حاجی بابایی فردا مهمان این برنامه است.
- برنامه "هفت پرده عشق" با موضوع آسیبشناسی موسیقی فیلمهای دفاع مقدس با حضور کارشناسان موسیقی از امشب 28 شهریورماه از شبکه آموزش پخش میشود.
- برنامه "غذا حاضر است" به کارگردانی سیدابراهیم مجرد و بازی فردوس کاویانی، مینا نوروزی، علی زرینی و هنگامه خوش اندیش فردا 29 شهریورماه ساعت 13:20 از شبکه آموزش پخش میشود.
- برنامه شبانگاهی "رادیو هفت" امشب 28 شهریورماه با داستان خوانی دکتر عماد افروغ و مریلا زارعی از شبکه هفت روی آنتن خواهد رفت. برنامه زنده "رادیو هفت" به تهیه کنندگی منصور ضابطیان هرشب ساعت 23 از این شبکه پخش میشود.
- مراسم اختتامیه دومین جشنواره تولیدات اتحادیه رادیو تلویزیونهای اسلامی همزمان با چهارمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه هجدهم تا بیستم مهرماه در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار میشود.
- با اعلام نتایج اداره کل نظارت و ارزیابی واحد مرکزی خبر، معاونت های برتر اطلاعات و اخبار مراکز و دفاتر خبری در سال گذشته معرفی شدند. در ارزیابیهای انجام شده معاونت اطلاعات اخبار مراکز زنجان، خراسان جنوبی و مازندران به ترتیب در ردههای اول تا سوم قرار گرفتند. معاونت های اطلاعات اخبار اصفهان، گیلان و گلستان نیز در جدول رده بندی مراکز در جایگاه چهارم تا ششم قراردارند. همچنین دفتر خبری جهرم برای بیشترین تولید محصولات خبری مکتوب، صوتی و تصویری به عنوان دفتر خبری برتر سال گذشته معرفی شده است.
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