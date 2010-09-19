حمایت از فعالان حوزه نشر گام نخست تحقق اهداف فرهنگی البرز است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ نخستین نشست مطبوعاتی مدیرکل ارشاد استان البرز پیش از ظهر یکشنبه به مناسبت برگزاری مهمترین رویداد خبری استان البرز در کرج برگزار شد.

قادر آشنا در این نشست با تاکید بر اهمیت نگرش صحیح و معنایی به حوزه فرهنگ و هنر،‌ به برگزاری بزرگترین رویداد فرهنگی استان البرز در قالب نمایشگاه کتاب اشاره کرد و افزود: حمایت از فعالان حوزه کتاب و نشر شامل مولفین، مترجمین و ناشرین یکی از مهمترین گام های تحقق اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان البرز است.

وی با بیان اینکه نخستین تفاهمنامه فرهنگی استان البرز به مبلغ یک میلیارد تومان صرفا در حوزه کتاب و ادبیات داستانی منعقد شده است، اظهار داشت: با توجه به اهمیت این حوزه نخستین نمایشگاه کتاب استان البرز از سوم مهرماه سال جاری فعالیت خود را به مدت یک هفته آغاز خواهد کرد.

آشنا تاکید کرد: ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی از عمده ترین اهداف برپایی این نمایشگاه در سطح استانی است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز تصریح کرد: اختصاص تخفیف های ویژه به خریداران کالاهای فرهنگی از اولویتها و سیاست های بنیادی دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و بر این اساس ارائه تخفیف به میزان 40 درصد از رئوس امور برپایی نمایشگاه استانی کتاب البرز در نظر گرفته و اعمال شده است.

ارائه50 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه استانی البرز

قادر آشنا از ارائه 50 هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه خبر داد و خاطرنشان کرد: تاکنون برنامه های فرهنگی این مرکز به صورت شهرستانی انجام می گرفت که با توجه به تحولات اخیر و ارتقای شهرستان کرج به استان البرز فعالیتها گسترده تر شده و برنامه ها در حد و اندازه های استانی به وقوع می پیوندد.

وی یادآور شد: این امر به شکوفایی فرهنگ استان البرز و البرزنشینان می انجامد.

مدیرکل ارشاد البرز در پاسخ به دلایل عدم حضور برخی ناشرین مطرح کشوری در نمایشگاه های سطح استان تصریح کرد: با توجه به همزمانی برپایی نمایشگاه های کتاب در تعدادی از استانهای کشور برخی ناشرین اقدام به شرکت در سایر نمایشگاه ها می کنند.

آشنا اظهار داشت: تعدادی از ناشرین نیز به صورت خودخواسته در نمایشگاه های کتاب شرکت نکرده و در آن حضور نمی یابند.

این مسئول فرهنگی استان البرز همچنین از تاکید این اداره کل به ناشرین جهت ارائه کتب چاپ جدید و مطرح خبر داد.

مطبوعات در سال جاری صاحب نمایشگاه می شوند

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با بیان اینکه در تقویم امسال این اداره نمایشگاه مطبوعات به صورت دو سالانه در نظر گرفته شده بود تصریح کرد: با ارتقای مدیریت شهرستان به اداره کل استان، تقویم برنامه ها نیز بازنگری شده و برپایی نمایشگاه مطبوعات به طور قطع در برنامه های امسال لحاظ می شود.