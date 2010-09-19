نمایشگاههای تخصصی در لرستان دایر می شود

حجت الله بیرانوند به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: با پیگیریهای استاندار لرستان و تعامل مدیران دستگاههای اجرایی استان، مشکل راه دسترسی و آب آشامیدنی مکان دائمی نمایشگاههای بین المللی مرتفع شده است.

وی با اشاره به اینکه مکان دائمی نمایشگاه بین المللی فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری استان است، خاطرنشان کرد: با تکمیل و بهره برداری کامل از این مجتمع تجاری، خدماتی و گردشگری به طور قطع فرصت بسیار مناسبی برای توسعه صنعت توریسم در استان فراهم خواهد شد.

بیرانوند به استقبال چشمگیر مردم از نمایشگاههای پاییزه اشاره کرد و بیان داشت: در کنار برپایی این نمایشگاه بازرسان سازمان به صورت ویژه بر قیمتها نظارت کامل خواهند داشت.

رئیس سازمان بازرگانی لرستان ادامه داد: مردم و بازدید کنندگان از نمایشگاه پاییزه در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به بازرسان یا با شماره تلفن 124 ستاد خبری سازمان بازرگانی لرستان اطلاع و گزارش دهند.

بیرانوند در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح طی 36 روز کاری با حضور مداوم و موثر بازرسان، تمام واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی در سراسر استان بازرسی شد.

62 هزار واحد صنفی لرستان مورد بازرسی قرار گرفت

وی به اهداف اجرای این طرح نظارتی اشاره کرد و افزود: با نقش آفرینی موثر سازمان بازرگانی در تامین مایحتاج عمومی مردم، حضور مداوم و موثر بازرسان در بازار کالا و خدمات و قوام بخشیدن به نظارت و بهره گیری از گزارشهای مردمی از بدو اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان تا هفته منتهی به 10 شهریور ماه از نحوه عملکرد 62 هزار و 820 بنگاه اقتصادی صنفی، توزیعی ، تولیدی و خدمات در سراسر استان بازرسی به عمل آمد.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان خاطرنشان کرد: طی این ایام مواد لبنی و پروتئینی، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، شیرینی جات و خرما، کیف و کفش و پوشاک، گوشت مرغ، واحدهای عرضه کننده دفترچه دانش آموزی و لوازم تحریر، فروشندگان لوازم کامپیوتر، آژانسهای درون و برون شهری، نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و خدمات حراجیها بیشترین حجم بازرسیهای انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

بیرانوند ادامه داد: در اجرای این طرح پنج هزار و 742 واحد متخلف شناسایی و پرونده آنان پس از انجام بررسیهای کارشناسی در مجموع به ارزش 19 میلیارد و 667 میلیون و 449 هزار ریال برای صدور رای و مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارسال شده است.