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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۳۱

بیرانوند در گفتگو با مهر:

نمایشگاههای تخصصی در لرستان دایر می شود

نمایشگاههای تخصصی در لرستان دایر می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان از دایر شدن نمایشگاههای تخصصی هر 15 روز یکبار در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان خبر داد.

حجت الله بیرانوند  به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: با پیگیریهای استاندار لرستان و تعامل مدیران دستگاههای اجرایی استان، مشکل راه دسترسی و آب آشامیدنی مکان دائمی نمایشگاههای بین المللی مرتفع شده است.

وی با اشاره به اینکه مکان دائمی نمایشگاه بین المللی فرصت مناسبی برای توسعه گردشگری استان است، خاطرنشان کرد: با تکمیل و بهره برداری کامل از این مجتمع تجاری، خدماتی و گردشگری به طور قطع فرصت بسیار مناسبی برای توسعه صنعت توریسم در استان فراهم خواهد شد.

بیرانوند به استقبال چشمگیر مردم از نمایشگاههای پاییزه اشاره کرد و بیان داشت: در کنار برپایی این نمایشگاه بازرسان سازمان به صورت ویژه بر قیمتها نظارت کامل خواهند داشت.

رئیس سازمان بازرگانی لرستان ادامه داد: مردم و بازدید کنندگان از نمایشگاه پاییزه در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به بازرسان یا با شماره تلفن 124 ستاد خبری سازمان بازرگانی لرستان اطلاع و گزارش دهند.

بیرانوند در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس اشاره کرد و گفت: در قالب این طرح طی 36 روز کاری با حضور مداوم و موثر بازرسان، تمام واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی در سراسر استان بازرسی شد.

62 هزار واحد صنفی لرستان مورد بازرسی قرار گرفت

وی به اهداف اجرای این طرح نظارتی اشاره کرد و افزود: با نقش آفرینی موثر سازمان بازرگانی در تامین مایحتاج عمومی مردم، حضور مداوم و موثر بازرسان در بازار کالا و خدمات و قوام بخشیدن به نظارت و بهره گیری از گزارشهای مردمی از بدو اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان تا هفته منتهی به 10 شهریور ماه از نحوه عملکرد 62 هزار و 820 بنگاه اقتصادی صنفی، توزیعی ، تولیدی و خدمات در سراسر استان بازرسی به عمل آمد.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان خاطرنشان کرد: طی این ایام مواد لبنی و پروتئینی، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، شیرینی جات و خرما، کیف و کفش و پوشاک، گوشت مرغ، واحدهای عرضه کننده دفترچه دانش آموزی و لوازم تحریر، فروشندگان لوازم کامپیوتر، آژانسهای درون و برون شهری، نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا و خدمات حراجیها بیشترین حجم بازرسیهای انجام شده را به خود اختصاص داده اند.

بیرانوند ادامه داد: در اجرای این طرح پنج هزار و 742 واحد متخلف شناسایی و پرونده آنان پس از انجام بررسیهای کارشناسی در مجموع به ارزش 19 میلیارد و 667 میلیون و 449 هزار ریال برای صدور رای و مراحل قانونی به مراجع ذی صلاح ارسال شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان یادآور شد: همچنین طی مدت اجرای طرح تاکنون 984 مورد گزارش مردمی توسط مراکز ستاد خبری مستقر در بازرگانی سراسر استان دریافت ومورد رسیدگی قرار گرفت.

کد مطلب 1154178

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