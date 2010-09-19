نیروگاه سیکل ترکیبی سمنان به بهره برداری می رسد

حسن مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این نیروگاه با ظرفیت 500 مگاوات توسعه تا هزار مگاوات در زمینی به وسعت 100 هکتار در کیلومتر 10 جاده سمنان، دامغان توسط سازمان توسعه برق ایران وپیمانکاران اجرایی شرکت مهندسی سینا به صورت epc از ابتدای سال گذشته آغاز شده و از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار است.

مسلمی افزود: تجهیزات اساسی نظیر توربین و ژنراتور نیروگاه نصب شده و در حال انجام تست های نیروگاه است.

وی با اشاره به اینکه واحد گازی شماره یک در مرحله تست و راه اندازی بوده و واحد شماره دو در مرحله تست اولیه است اظهار امیدواری کرد: با توجه به برنامه زمان بندی مصوب دو واحد گازی سیکل ترکیبی سمنان در نیمه دوم امسال به بهره برداری برسد.

مسلمی با بیان اینکه نیروگاه سیکل ترکیبی شاهرود با ظرفیت 500 مگاوات و قابل توسعه تا یک هزار مگاوات در زمینی به وسعت 75 هکتار و در کیلومتر 15 جاده شاهرود، دامغان در دست اقدام است، افزود: تجهیزات اصلی نظیر توربین و ژنراتور نیروگاه در حال نصب است.