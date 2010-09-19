هشت آزمایشگاه دامپزشکی در چهارمحال و بختیاری فعال است

حمید مهری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با بیان اینکه آزمایشگاه زمانی که توجیه اقتصادی نداشته باشد به طور طبیعی رغبت برای احداث آن نیز کم می‌شود، افزود: آزمایشگاه‌های فعال در بخش خصوصی استان به دلیل عدم توجیح اقتصادی با مشکلات متععد و فراوانی روبرو هستند که نیازمند حمایتهای جدی بخش خصوص است.

مهری تصریح کرد: دامپزشکی در اجرای وظایف حاکمیتی خود و به عنوان متولی بهداشت دام و طیور و تامین ‌کننده بخش مهمی از بهداشت عمومی باید توان پاسخگویی به نیازهای جامعه را در این حوزه داشته باشد و لازم است تا در انجام این وظایف خطیر حمایتهای ویژه از این بخش به عمل آید.

وی سطح کیفی آزمایشگاه‌های دامی استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: همچنین تمامی متخصص شاغل در آزمایشگاه‌های استان از سطح علمی بسیار خوبی برخوردار هستند.

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: تمامی فرآورده‌های خام دامی که تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی استحصال و توزیع می‌شود از سلامت کامل برخوردار است.

وی تعداد نیروهای بومی فارغ‌التحصیل در این رشته را افزون بر ظرفیت دامی استان دانست و افزود: عدم تعادل بین نیروهای فارغ‌التحصیل و ظرفیت دامی استان موجبات بیکاری قشر تحصیل کرده استان را فراهم کرده که نیازمند اتخاذ تمهیدات لازم است.

مهری عدم بیمه دامپزشکان را از بزرگترین مشکلات فراروی قشر دامپزشک استان اعلام کرد و گفت: باتوجه به عدم امنیت شغلی لازم است تا دامپزشکان تحت حمایتهای بیمه ‌ای قرار بگیرند.

وی با اشاره به اینکه دامپزشکی در دنیا به خوبی معرفی شده و جایگاه خود را پیدا کرده است، اظهار کرد: بخش دامپزشکی در کشور جایگاه واقعی خود را به دست نیاورده و خدمات آن مخفی و دور از اذهان مانده است.

مهری تصریح کرد: اشتباه یک پزشک تنها جان یک نفر را به خطر می‌اندازد در صورتی که اشتباه یک دامپزشک در یک مجتمع غذایی و تولیدی می‌تواند جان بسیاری از افراد را به مخاطره بیاندازد.