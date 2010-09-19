میزان درآمد سرانه در اردبیل پایین تر از متوسط کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرمی، سید حامد عاملی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان گرمی اظهار داشت: باید با جذب، تکریم و حمایت اداری از سرمایه گذاران بخش خصوصی میزان درآمد سرانه در این استان افزایش یابد.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد منابع مالی جدید و افزایش سطح درآمد در استان اضافه کرد: افزایش درآمد سرانه، دستیابی به توسعه پاسدار و ایجاد ثروت در منطقه تنها با جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی و بویژه مشارکتهای مردمی امکان پذیر خواهد بود.

سرپرست دفتر امور اقتصادی استانداری اردبیل کمک به ایجاد و حفظ مشاغل در مناطق روستایی را از دیگر رویکردهای استان عنوان کرد و خواستار تلاش مسئولان منطقه در جهت احیا و توسعه مشاغل روستایی و زنجیره ای شد.

وی همچنین از ایجاد 35 هزار فرصت شغلی جدید در این استان خبر داد و ابراز داشت: امسال ایجاد 35 هزار فرصت شغلی برای دستگاه های اجرایی استان مصوب و تکلیف شده است.

عاملی در پایان با بیان اینکه با ایجاد این تعداد فرصت شغلی روند اقتصادی استان جهش چشمگیدی خواهد یافت، خاطر نشان کرد: از این تعداد بیش از سه هزار فرصت شغلی سهم شهرستان گرمی است.

