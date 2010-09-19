همایش کشوری قاچاق کالا در کردستان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر یکشنبه و با حضور جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور، استاندار کردستان، رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس، جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی و جمعی از کارشناسان و صاحب نظران همایش کشوری قاچاق کالا، علل و پیامدها در شهر سنندج آغاز به کار کرد.

فرمانده انتظامی استان کردستان در مراسم افتتاحیه این همایش کشوری، بیان داشت: برگزاری این همایش علمی در راستای بررسی علل و عوامل موثر در زمینه ادامه روند پدیده مخرب و زیان بار قاچاق کالا در استان کردستان و همچنین سایر مناطق مرزی کشور برگزار می شود که در آن از حضور افراد صاحب نظر کشوری و استانی به همراه جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور استفاده خواهد شد.

ابراهیم قائد رحمتی اظهار داشت: برگزاری همایش کشوری قاچاق کالا در استان کردستان زمینه ای است در راستای بررسی علمی این پدیده و همچنین ارائه راهکارهای لازم برای ساماندهی و مقابله جدی با آن، که امیدواریم در شاهد برگزاری همایش های بیشتری با این رویکرد در سایر نقاط کشور باشیم.

وی گفت: ساماندهی مسئله قاچاق کالا در استان کردستان و سایر مناطق مرزی کشور نه تنها نتایج و دستاوردهای بسیار خوبی در حوزه مسائل اقتصادی به دنبال خواهد داشت بلکه توجه بیشتر به این مهم باعث کسب دستاوردهای بسیار خوبی در حوزه های امنیتی، اجتماعی و فرهنگی در کشور خواهد شد.

فرمانده انتظامی استان کردستان خاطرنشان کرد: امیدواریم که برگزاری این همایش علمی فرصتی باشد تا سایر سازمانها و نهادهای دولتی به ویژه مراکز علمی توجه بیشتری به این مقوله داشته باشند و نیروی انتظامی را در راستای عمل به وظایف قانونی خود که همانا مقابله با قاچاق کالاست کمک نمایند.

فراخوان شرکت در همایش کشوری قاچاق کالا، علل و پیامدها سال گذشته در سراسرکشور توزیع شد و قرار است در مراسم امروز علاوه برسخنرانی مسئولان کشوری و استانی چندین مقابله برتر نیز ارائه شود.