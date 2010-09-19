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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۳۶

در چهار محال و بختیاری؛

نمایشگاه نقاشی در موزه باستان شناسی افتتاح شد

نمایشگاه نقاشی در موزه باستان شناسی افتتاح شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول موزه ها اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری از افتتاح نمایشگاه نقاشی در نگارخانه موزه باستان شناسی خبر داد.

عباس یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: در این نمایشگاه 33 اثر از خانم زلیخا دامک اشکفتکی وبا موضوعات آثار گردشگری و مردم شناسی، تصاویری از روستاها و طبیعت بکر استان در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

وی هدف از برگزاری نمایشگاه در محل موزه را حمایت و تشویق از هنرمندان، فعال سازی بخش خصوصی و معرفی آثار هنری به مردم عنوان کرد و افزود: از اهداف دیگر بر پایی نمایشگاه، جذب بازدید کننده بیشتر و شناساندن موزه های استان به نسل جوان وعموم مردم محسوب می شود.

کارشناس مسئول موزه ها اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری خاطرنشان کرد: ساعت بازدید نمایشگاه از ساعت نه صبح لغایت 18عصر از تاریخ 27 شهریور لغایت 31 شهریور ماه است.

کد مطلب 1154187

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