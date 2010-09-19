21 اثر ثبتی در استان اردبیل مرمت و بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، بهروز ندایی عصر پنج شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای تابستانی شهرستان اردبیل اظهار داشت: با افزایش 10 برابری اعتبارات میراث فرهنگی در سالهای اخیر، گام بلندی در حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی استان برداشته شده است.

وی با اشاره به رشد 500 درصدی مرمت آثار تاریخی در چهار سال گذشته اضافه کرد: فقط در سه سال گذشته 33 اثر تاریخی و فرهنگی در سطح ایتان مرمت و بازسازی شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان با بیان اینکه در شناسایی و سازماندهی آثار باستانی و فرهنگی نیز این استان از رشد چشمگیری برخوردار بوده است، افزود: در سالهای اخیر بیش از دو هزار 500 اثر تاریخی در استان شناسایی شده است.

وی همچنین از برپایی نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری در شهر توریستی سرعین خبر داد و تصریح کرد: این نمایشگاه از 23 شهریور ماه جاری به مدت سه روز در محل نمایشگاه های این شهرستان برپا خواهد شد.

ندایی برگزاری جشنواره ماهیگیری با قلاب در دریاچه توریستی "نئور" اردبیل را نیز خاطر نشان کرد و ابراز داشت: این جشنواره سراسری هم در 25 شهریور ماه جاری در قالب برنامه های متنوع برگزار خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از سه میلیون و 150 هزار نفر به اردبیل مسافرت کرده اند، متذکر شد: تلاش می کنیم با نظارت مستمر بر اماکن گردشگری و تکمیل نیازمندیهای ضروری، جایگاه مرکز استان را در صنعت توریسم از موقعیت فعلی به جایگاه واقعی خود ارتقا بخشیم.

این مسئول افزایش مدت زمان اقامت گردشگران به سه شبانه روز را در این استان مهمترین هدف این سازمان عنوان کرد و یاد آور شد: استان اردبیل به عنوان قطب توریستی و گردشگری کشور با دارا بودن مواهب طبیعی، تاریخی، فرهنگی، هنری و... و آب و هوای مطلوب می تواند جزو پنج استان برتر کشور باشد.

خسارت جاده ای در اردبیل طی تعطیلات تابستانی 12 درصد کاهش یافت

در این جلسه فرماندار اردبیل نیز طی سخنانی از کاهش 12 درصدی خسارات جاده ای در شهرستان اردبیل طی تعطیلات تابستانی خبر داد و اضافه کرد: در تعطیلات نوروزی هم شاهد کاهش 30 درصدی تلفات جاده ای در این شهرستان بودیم.

یوسف اکبری تحقق این مهم را نشانه حضور جدی عوامل پلیس راه اردبیل دانست و افزود: آمادگی نیروهای، پلیس، مامدران بهداشتی و عوامل امدادی هلال احمر و بهره گیری از امکانات و فضای معنوی مساجد و در اختیار گذاشتن سرویسهای بهداشتی می تواند در رفع نیازمندیها موثر و رضایت مسافرین را به همراه داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی و خدماتی اردبیل برای استقبال از میهمانان در دهه آخر تعطیلات تابستانی تاکید کرد: کمترین کوتاهی در این خصوص قابل اغماض نخواهد بود.

فرماندار اردبیل افزود: سازمانهای رفاهی و خدماتی این شهرستان باید با بسیج امکانات به طور شبانه روزی در پاسخگویی، راهنمایی و خدمات رسانی به مسافرین که احتمال افزایش چندین برابری آن به لحاظ شرایط جوی معتدل در اردبیل قابل تصور می باشد، آماده باشند.

وی در پایان با اشاره به پخت و توزیع شبانه روزی نان توسط واحدهای نانوایی سهمیه پز و آزاد پز در این ایام خاطر نشان کرد: هیچ واحد نانوایی حق تعطیلی خودسرانه و یا تغییر در کاهش یا افزایش وزن چونه ها و قیمت نان با توجه به نرخ اعلامی نخواهد داشت، در غیر این صورت با متخلفین بر اساس قانون تعزیرات برخورد خواهد شد.