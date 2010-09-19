اهانت به قرآن کریم ناشی از وحشت دشمنان از اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله محمدرضا میبدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان استان افزود: دشمنان از نفوذ اسلام در هراسند و از ترس افدام به اهانت به کلام الله مجید کرده اند اما باید بدانند که خداوند خود از قرآن محافظت می کند.

وی با تاکید بر پیروی از ولایت فقیه اظهار داشت: در شرایط کنونی نگهداری نظام مشکل تر از ایجاد نظام است و باید از ولایت تبعیت کرد.

مدیر مدرسه علمیه رضویه گرگان عنوان کرد: باید ریشه برخی مشکلات و اختلاف ها رسیدگی و بررسی شود و مادامی که برای مردم هستیم، خداوند نیز توجه ویژه خواهد کرد.

معاون سابق برنامه ریزی استانداری گلستان نیز گفت: در چهار سال گذشته 35 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد و 35 طرح صنعت و معدن آمایش دشند.

عباس نیاوند افزود: پیگری طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها، توجه به خرد کاری و مالی از جمله اقدامات صورت گرفته در استان است.

