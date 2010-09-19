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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۲۸

طی سالجاری؛

778 روستایی استان زنجان یارانه مسکن دریافت کردند

778 روستایی استان زنجان یارانه مسکن دریافت کردند

زنجان - خبرگزاری مهر : مدیر کل بنیاد مسکن و شهرسازی استان زنجان گفت: امسال چهار میلیارد و 889 میلیون ریال یارانه مسکن روستایی به وسیله پست بانک بین 778 روستایی توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حافظ باباپور ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مسکن زنجان افزود: همچنین تشکیل پرونده الکترونیکی برای متقاضیان مسکن روستایی از طریق پست بانک های روستایی درحال اجراست و احداث و بهسازی دو هزار و700 واحد مسکونی درشهرهای کمتراز 25 هزار سکنه نیز در دستور قرار دارد.

باباپور ادامه داد: تعهد بنیاد مسکن  در بخش بهسازی مسکن روستاییان طی سال گذشته پنج هزار و 500 واحد مسکونی بود که تاکنون 80 درصد از متقاضیان جهت دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شده اند.

وی اظهار داشت: امسال نیز ساخت 9 هزار و 500 واحد مسکونی دربرنامه کاری بنیاد مسکن است و تسهیلات  پنج هزار و500  مورد توسط بانک مسکن و بقیه با همکاری سایربانک ها ارائه خواهد شد.

مدیر کل بنیاد مسکن و شهرسازی استان زنجان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 44 درصد ازجمعیت استان را روستاییان تشکیل می دهند باید با افزایش اعتبارات عمرانی روستاها و هدفمند کردن اعتبارات اعطاء شده به دهیاری ها مسائل عمرانی روستاها را به جد مورد توجه قراردهیم.

باباپور تصریح کرد: مسئولان استان باید با درایت و نگاهی همه جانبه اعتبارات عمرانی را به طور عادلانه بین مناطق روستایی و شهری تقسیم کنند چرا که در صورت تخصیص اعتبارات بیشتر به شهرها و غفلت از عمران روستایی مهاجرت به شهرها افزایش می یابد که این امر مخالف سیاست های کلان دولت است.

کد مطلب 1154191

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