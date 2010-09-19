778 روستایی استان زنجان یارانه مسکن دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حافظ باباپور ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مسکن زنجان افزود: همچنین تشکیل پرونده الکترونیکی برای متقاضیان مسکن روستایی از طریق پست بانک های روستایی درحال اجراست و احداث و بهسازی دو هزار و700 واحد مسکونی درشهرهای کمتراز 25 هزار سکنه نیز در دستور قرار دارد.

باباپور ادامه داد: تعهد بنیاد مسکن در بخش بهسازی مسکن روستاییان طی سال گذشته پنج هزار و 500 واحد مسکونی بود که تاکنون 80 درصد از متقاضیان جهت دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شده اند.

وی اظهار داشت: امسال نیز ساخت 9 هزار و 500 واحد مسکونی دربرنامه کاری بنیاد مسکن است و تسهیلات پنج هزار و500 مورد توسط بانک مسکن و بقیه با همکاری سایربانک ها ارائه خواهد شد.

مدیر کل بنیاد مسکن و شهرسازی استان زنجان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 44 درصد ازجمعیت استان را روستاییان تشکیل می دهند باید با افزایش اعتبارات عمرانی روستاها و هدفمند کردن اعتبارات اعطاء شده به دهیاری ها مسائل عمرانی روستاها را به جد مورد توجه قراردهیم.

باباپور تصریح کرد: مسئولان استان باید با درایت و نگاهی همه جانبه اعتبارات عمرانی را به طور عادلانه بین مناطق روستایی و شهری تقسیم کنند چرا که در صورت تخصیص اعتبارات بیشتر به شهرها و غفلت از عمران روستایی مهاجرت به شهرها افزایش می یابد که این امر مخالف سیاست های کلان دولت است.