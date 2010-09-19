مراسم تحلیف معلمان جدید قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، 522 معلمان جدید الاستخدام آموزش و پرورش قم پیش از ظهر یکشنبه در سالن سینما تربیت حاضر شده و با حضور معاون وزیر و مدیر کل آموزش و پرورش استان به قران کریم سوگند یاد کردند تا وظیفه معلمی را به نحو احسن انجام دهند و به این ترتیب به صورت رسمی وارد حرفه معلمی شدند.



در این مراسم مدیر کل آموزش و پرورش استان قم در رابطه با آزمون استخدامی اخیر گفت: در کل کشور 630 هزار نفر در مرحله اول این آزمون شرکت کردند که سهم قم 8 هزار نفر بوده است و در کل 522 نفر از این میان استخدام شدند که در پی مذاکراتی که باوزارتخانه انجام شد این تعداد به 645 نفر افزایش یافت.



محمد حسین امین جعفری خطاب به معلمان ابراز داشت: مطمئن باشید که در زندگی شما ویژگی خاصی بوده است که توفیق پیدا کرده‌اید به عنوان معلم مشغول به کار شوید.



وی بر لزوم فعالیت علمی معلمین و به روز رسانی اطلاعات آنها تأکید کرد و ابراز داشت: امروز دانش آموزان ابزارهای مختلفی در اختیار دارند و اگر ما بدون آمادگی و مطالعه در سر کلاس درس حاضر شویم هرگز نمی‌توانیم به سئوالات آنها پاسخ دهیم.



وی ادامه داد: البته این که معلم بگوید نمی‌دانم و در جلسه بعد پاسخ می‌دهم نه تنها عیب نیست که حتی امتیاز محسوب می‌شود اما این مسئله حدی دارد و نباید فضا به شکلی پیش رود که دانش‌آموز احساس کند معلم توانایی پاسخگویی به مسائل او را ندارد.



امین جعفری خطاب به معلمان تازه استخدام شده اظهار داشت: سعی کنید از همان روز اول موفقیت خود را در کار نشان دهید چرا که مسیر برای پیشرف شما در آموزش وپرورش فراهم است.



وی بر رعایت نظم و حفظ حقوق دانش آموزان تأکید کرد و گفت: 5 دقیه تأخیر شما موجب تضییع حقوق 30 دانش آموز می‌شود و هر معلمی باید قبل از دانش آموزانش در کلاس درس حاضر باشد.



امین جعفری ابراز داشت: اجازه دهید شاگردان در کلاس درس حرف بزنند، مطالب شما را نقد کنند، به راحتی سئوال بپرسند و شما نیز نباید مانع آنها شوید حتی اگر خلاف میل شما حرف بزنند و این کار شما تأثیر مثبتی در زندگی آنها خواهد داشت.



وی با بیان این که سعی کنید در محیط کاری خود با دیگر همکاران عامل خوبی داشته باشید و محیطی کاملا صمیمی ایجاد نمایید تصریح کرد: همیشه کلاس درس خود را با یاد خدا آغاز کنید و بدانید که اگر این معنویت را فراهم کنید قطعا مورد رضایت امام زمان نیز واقع خواهید شد. مدیر کل آموزش و پرورش استان قم با تأکید بر رعایت عدالت در بین دانش آموزان گفت: سعی کنید حتی در نگاه‌های خود بین دانش آموزان عدالت را رعایت کنید و همیشه به این مسئله توجه داشته باشید که دانش‌آموزان مانند دوربین فیلم برداری تمامی حرکات شما را ضبط می‌کنند و از آن الگو می‌گیرند.



وی از معلمان خواست تا تمامی مشکلات خود را با وی در میان گذارند و با اعلام روز سه‌شنبه به عنوان روز ملاقات عمومی ابراز داشت: اگر پیشنهادی دارید که امکان طرح آن خارج از قم نیز وجود دارد حتما آن را به اطلاع ما برسانید چرا که قطعا مفید خواهد بود.