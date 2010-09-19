به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس سالیانه فدراسیون جهانی وزنه برداری با حضور تاماش آیان، اعضای کمیته‌های مختلف فدراسیون جهانی وزنه برداری، حسین رضازاده، سرپرست فدراسیون وزنه برداری کشورمان و همنیطور روسای فدراسیون‌های وزنه برداری بیش از 50 کشور دنیا در سالن توپکاپی پالاس آنتالیا برگزار شد.



در این اجلاس اعضای کمیته‌های مختلف فدراسیون جهانی به ارائه گزارش عملکرد ماه‌های اخیر خود پرداختند و پس از آن نوبت به مسئولان فدراسیون وزنه برداری ترکیه رسید که در مورد اقدامات صورت گرفته برای میزبانی هفتاد وهشتمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان جهان در آنتالیا، توضیخاتی را بیان کنند.



از جمله تصمیمات مهمی که در این اجلاس سالیانه گرفته شد، انتخاب مالزی به عنوان میزبان مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان در سال 2011 میلادی بود. پیش از این رژیم اشغالگر قدس برای میزبانی این مسابقات نامزد شده بود که با رای مخالف اعضای کمیته اجرایی مواجه شد.



در بخشی پایانی این کنگره نیز که 5 ساعت به طول انجامید، تاماش آیان،‌رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری از حسین رضازاده، پیروس دیماس یونانی و چند قهرمان دیگر وزنه برداری، به پاس سالها افتخارآفرینی در رقابت های جهانی و المپیک قدردانی کرد.



مسابقات وزنه بردای قهرمانی جهان که انتخابی المپیک 2012 لندن نیز به شمار می رود، از 25 شهریورماه سال جاری آغاز شده و به مدت 10 روز در آنتالیای ترکیه پیگیری می شود.