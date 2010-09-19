به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاج یوسف زاده که در نشست خبری امروز یکشنبه فدراسیون جودو صحبت می کرد با اشاره به تغییرات ایجاد شده در قوانین جودو و تاثیری که در مسابقات جهانی داشت، گفت: تمرین بر اساس این تغییرات باید از باشگاه ها شروع شود تا در تیم ملی به نتیجه برسد.

وی با تاکید بر اینکه نباید دست نیافتن به مدال را به منزله ناکامی تلقی کرد، یادآور شد: من نمی گویم در مسابقات ناکام بودیم. به هر حال شرایط این مسابقات خاص بود. قوانین بازیها تغییر کرده بود. شاید هم ورزشکاران دیگر کشورها بهتر از ما تدارک دیده بودند یا مربی بهتر داشتند که مدال آور بودند. به هر صورت بازیکنان ما ناکام نبودند.

یوسف زاده با اشاره به انتقادهایی که از سوی رسانه ها عنوان می شود، گفت: این را در نظر بگیریم که همیشه یک طرف برد یک طرف باخت است، نباید انتقادات تیز باشد. همین انتقادات بود که باعث شد ورزشکار خوبی مانند احسان رجبی تصمیم به کنار گذاشتن حرفه ورزشی اش بگیرد.

وی ادامه داد: خوب بودن ورزشکار فقط به فیزیک نیست اخلاق و روحیه هم ملاک است. احسان رجبی شرایط خوبی در وزن 100 کیلوگرم داشت اما او به خاطر انتقادها تا آنجا در شرایط بد روحی قرار گرفت که تصمیم به کنار گذاشتن تیم ملی گرفت انتقادها همیشه سازنده نیست.

سرمربی تیم ملی جودو همچنین تاکید کرد: کسانی هستند که بعد از انقلاب مرتب در حال انتقاد از جودو هستند حتی زمانی که قهرمان شدیم و مدال گرفتیم آنها هر بار یک مورد را بهانه ای برای انتقاد قرار دادند یک بار شانس، یک بار سرمربی خارجی، یک بار دوپینگ و ...

یوسف زاده یادآور شد: ورزشکاران ما در مسابقات خود چه مدال بگیرند چه نگیرند یک هفته بعد فراموش می شوند پس حداقل اینکه با شخصیت خانوادگی آنها بازی نشود تا جایی که مثلا ورزشکاران بگویند این کار را نکنید چون من خانواده دارم، متاهل هستم و ... آنها همشهری ما هستند و نیازمند کمک.

وی همچنین با طرح پیشنهادی در مورد مسابقات لیگ عنوان کرد که این رقابتها نباید مختص ورزشکاران داخلی باشد می توان در مسابقات لیگ از ورزشکارانی که حتی مدال المپیک هم دارند استفاده کرد، حضور آنها به عنوان الگو باعث فرهنگ سازی می شود.

سرمربی تیم ملی جودو با ابراز امیدواری نسبت به عملکرد قابل قبول این تیم در بازیهای آسیایی گفت: خیلی موارد در چگونگی عملکرد تاثیرگذار است اما امیدواریم بتوانیم از این بازیها دو تا سه مدال بگیریم.

یوسف زاده با اشاره به غیبت رودکی در مسابقات انتخابی تیم ملی جودو خاطرنشان کرد: این ورزشکار به دستور پزشک نباید مسابقه می داد به همین دلیل حسن زاده در وزن 100 کیلوگرم مبارزه کرد البته برای رودکی فرصت دوباره ای فراهم شده تا 7 مهرماه همراه با رقیبانش در این وزن رقابتی دیگر را به عنوان انتخابی برای بازیهای آسیایی برگزار کند.

وی با تاکید براینکه در حال حاضر جودو قهرمان جهان ندارد هدف از برگزاری مسابقات انتخابی را ایجاد کردن شرایط یکسان برای همه ورزشکاران عنوان کرد.

سرمربی تیم ملی همچنین با اشاره به انتقاداتی که ملک محمدی در مسابقات انتخابی تیم ملی داشت، خاطرنشان کرد: به هر حال ملک محمدی از سن 17 سالگی عضو تیم ملی بود اما در پایان مسابقات انتخابی نتوانست نتیجه بگیرد این ورزشکار در مسابقه اول خود با جمالی باخت مسابقه دوم را به سود خود تمام کرد اما نتیجه مسابقه سوم را هم واگذار کرد. البته تمام کسانی که در مسابقات انتخابی شکست خوردند به مسابقات قزاقستان اعزام می شوند.