تیم هندبال بانوان کرمان به جای یک بازی یک فصل محروم شد

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان از بازگشت مجدد تیم هندبال بانوان شهرداری کرمان به سوپر لیگ هندبال بانوان کشور خبر داد.

وی اظهار داشت: پس از اینکه سال گذشته به ناحق تیم هندبال بانوان شهرداری کرمان در اولین مسابقه از مسابقات لیگ حذف شده بود با پیگیریهای انجام شده این تیم به مسابقات سوپر لیگ برتر ایران بازگشت.

علی نیک طبع به ماجرای حذف تیم هندبال بانوان شهرداری کرمان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته این تیم به ناحق و بدون دلیل در اولین بازی از دور مسابقات حذف شد و متاسفانه در آن زمان اعلام شد این تیم از کل مسابقات محروم شده است اما پس از حضور سرمربی تیم در کمیته انضباطی معلوم شد که تیم تنها از یک بازی محروم شده و این در حالی بوده که با توجه به اعلام قبلی تیم هندبال در سایر مسابقات نیز شرکت نکرده بود.

مدیرعامل باشگاه ورزشی شهرداری تصریح کرد: از آنجا که کادر مدیریت باشگاه، سرمربی و تمام بازیکنان تیم به بی گناهی تیم هندبال اعتقاد داشتند موضوع از سوی سرمربی سابق تیم پیگیری کردند، تا جایی که پس از چندین جلسه مذاکره و نامه نگاری با فدراسیون این موضوع یعنی نبود هیچ گونه مشکل خاصی در تیم هندبال بانوان شهرداری، به اثبات رسید و فدراسیون طی نامه ای تیم را به شرکت در مسابقات سوپر لیگ برتر ایران مجددا دعوت کرد.

نیک طبع با اشاره به اینکه تیم هندبال بانوان شهرداری کرمان از جمله تیمهای قهرمان این رشته در سالهای گذشته در سطح کشور است، گفت: این تیم در مسابقات فصل جدید با تمام توان و برای دفاع از جایگاه خود به میدان می رود.

