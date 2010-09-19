برنامه ریزی دستگاه های فرهنگی برای کاهش بلایای طبیعی افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی رونقی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه مدیریت بحران شهرستان بیرجند با تاکید بر اهمیت بحث پیشگیری در کاهش اثرات بلایای طبیعی، افزود: در این راستا آمادگی برای مبارزه با حوادث و بلایای طبیعی در کاهش اثرات آن موثر بوده به گونه ای که هزینه های پیشگیری یک دهم هزینه های پس از وقوع حوادث است.

وی با اشاره به نامگذاری 18 تا 24 مهرماه به عنوان هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی، عنوان کرد: در کشور با هدف افزایش آگاهی های عمومی و انسجام دستگاه های اجرایی و به منظور احیای شعار کاهش خطر پذیری در مناطق شهری و برگشت پذیری شهرها در مقابل حوادث، به عنوان هفته کاهش اثرات بالای طبیعی نامگذاری شده است.

وی اضافه کرد: این مهم موجب می شود در یک اقدام ملی اجرای برنامه های متنوع پیشگیرانه نقش مهمی در کاهش خسارات جانی و مالی برای مردم به همراه داشته باشد.

رونقی سیل، زلزله، طوفان، خشکسالی و آفتهای کشاورزی را از شاخص ترین حوادث طبیعی این استان برشمرد و افزود: اطلاع رسانی و آموزش در این زمینه موجب کاهش اثرات آن طی چند سال گذشته شده است.

وی توسعه فرهنگ مقام سازی ساختمان و ابنیه، نقش معنوی در بحران، تعامل با روحانیت، اجرای برنامه های آموزشی، اجرای برنامه های آموزشی خود امدادی و کمکهای اولیه، اجرای مانورهای آموزشی در خصوص نحوه مشارکت و کمکهای امداد رسانی نیروهای مردمی به هنگام وقوع حادثه، نقش دانش آموزان و نوجوانان در عملیات مقابله با سوانح و ایجاد ایمنی و نقش آگاهی بانوان و کودکان در کاهش خسارات جانی ناشی از حوادث را از مهترین برنامه ها در این هفته برشمرد.

رونقی به نقش بیمه ها در جبران خسارات ناشی از حوادث اشاره کرد و بیان داشت: در این زمینه باید اطلاع رسانی و افزایش آگاهی عمومی در مباحث بیمه ای و جبران خسارات توسط بیمه انجام شده و همچنین به کشاورزان در راستای مزایای استفاده از صندوق بیمه کشاورزان اطلاع رسانی شود.

معاون عمرانی فرمانداری بیرجند با اشاره به اینکه خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند از مناطق زلزله خیز و دارای گسلهای فعال شناخته شده است، یادآور شد: در این راستا باید اطلاع رسانی جامع از عدم ساخت و ساز و ایجاد تاسیساتی مانند مخازن آب و یا انشعابات گاز در مسیرهای گسلها در دستورکار قرار گیرد.