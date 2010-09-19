برنامه رادیویی "دهکده تنهایی" به بخش مسابقه ABU راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این جشنواره با 14 اثر شرکت کرده بود که پس از اعلام نظر داوران برنامه رادیویی "دهکده تنهایی" از مرکز خراسان جنوبی و برنامه "آی قصه قصه قصه" از تولیدات شبکه صدای آشنا به بخش نهایی این مسابقات راه یافتند. این جشنواره 27 مهرماه همزمان با اجلاس مجمع عمومی برگزار می‌‌شود.

- رادیو ایران در برنامه "انعکاس" به بررسی ابعاد مختلف تروریسم می‌پردازد. این برنامه با حضور کارشناسانی همچون عباس زاده مشکینی، مهندس باهنر نماینده مردم تهران، حاجی نجاری کارشناس دفاعی و امیر خادم بی غم جانشین فرماندهی نیروی دریایی ارتش حضور دارند.

- شبکه رادیو گفتگو با حضور کارشناسان عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی و اجرایی عملکرد دولت نهم و دهم را با دولت‌های پیشین مقایسه می‌کند. این برنامه 29 شهریورماه پخش می‌شود.

- معاونت صدا با حضور 125 کارشناس به مدت 3342 دقیقه تعداد 153 برنامه را پخش کرده است. شبکه ایران به مدت 325 دقیقه و تعداد 18 برنامه با حضور 25 کارشناس، شبکه فرهنگ 105 دقیقه و تعداد 3 برنامه با حضور 9 کارشناس، شبکه تهران 65 دقیقه و 8 عنوان برنامه با حضور 6 کارشناس، شبکه جوان 150 دقیقه و تعداد 11 برنامه با حضور 9 کارشناس، شبکه قرآن 85 دقیقه و تعداد 11 برنامه با حضور 9 کارشناس، شبکه معارف 190 دقیقه و تعداد 14 برنامه با حضور 3 کارشناس، شبکه معارف انگلیسی 70 دقیقه برنامه و تعداد 4 برنامه با حضور 1 کارشناس، شبکه ورزش 760 دقیقه برنامه و تعداد 27 برنامه با حضور 6 کارشناس، شبکه سلامت 311 دقیقه تعداد وتعداد 17 برنامه با حضور 19 کارشناس، شبکه البرز618 دقیقه و 13 عنوان برنامه با حضور 20 کارشناس، شبکه گفتگو 230 دقیقه و تعداد 5 برنامه با حضور 10 کارشناس، شبکه صدای آشنا 210 دقیقه و تعداد 7 برنامه با حضور1 کارشناس،شبکه تجارت 200 دقیقه و تعداد 3 برنامه با حضور 5 کارشناس و شبکه ایرنصدا 23 دقیقه و تعداد 12 برنامه با حضور 11 کارشناس را به روی آنتن بردند.