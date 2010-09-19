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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۳۱

برنامه رادیویی "دهکده تنهایی" به بخش مسابقه ABU راه یافت

برنامه رادیویی "دهکده تنهایی" به بخش مسابقه ABU راه یافت

برنامه رادیویی "دهکده تنهایی" تولید مرکز خراسان جنوبی به بخش مسابقه ABU (اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه) راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در این جشنواره با 14 اثر شرکت کرده بود که پس از اعلام نظر داوران برنامه رادیویی "دهکده تنهایی" از مرکز خراسان جنوبی و برنامه "آی قصه قصه قصه" از تولیدات شبکه صدای آشنا به بخش نهایی این مسابقات راه یافتند. این جشنواره 27 مهرماه همزمان با اجلاس مجمع عمومی برگزار می‌‌شود.

- رادیو ایران در برنامه "انعکاس" به بررسی ابعاد مختلف تروریسم می‌پردازد. این برنامه با حضور کارشناسانی همچون عباس زاده مشکینی، مهندس باهنر نماینده مردم تهران، حاجی نجاری کارشناس دفاعی و امیر خادم بی غم جانشین فرماندهی نیروی دریایی ارتش حضور دارند.

- شبکه رادیو گفتگو با حضور کارشناسان عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی و اجرایی عملکرد دولت نهم و دهم را با دولت‌های پیشین مقایسه می‌کند. این برنامه 29 شهریورماه پخش می‌شود. 

- معاونت صدا با حضور 125  کارشناس به مدت 3342 دقیقه تعداد 153 برنامه را پخش کرده است. شبکه ایران به مدت 325 دقیقه و تعداد 18 برنامه با حضور 25 کارشناس، شبکه فرهنگ 105 دقیقه و  تعداد 3 برنامه با حضور 9 کارشناس، شبکه تهران 65 دقیقه  و 8 عنوان برنامه با حضور 6 کارشناس، شبکه جوان 150 دقیقه و تعداد 11 برنامه با حضور 9 کارشناس، شبکه قرآن 85 دقیقه و تعداد 11 برنامه با حضور 9 کارشناس، شبکه معارف 190 دقیقه و تعداد 14 برنامه با حضور 3 کارشناس، شبکه معارف انگلیسی 70 دقیقه برنامه و تعداد 4 برنامه با حضور 1 کارشناس، شبکه ورزش 760 دقیقه برنامه و تعداد 27 برنامه با حضور 6 کارشناس، شبکه سلامت 311 دقیقه تعداد وتعداد 17 برنامه با حضور 19 کارشناس، شبکه البرز618 دقیقه و 13 عنوان برنامه با حضور 20 کارشناس، شبکه گفتگو 230 دقیقه و تعداد 5 برنامه با حضور 10 کارشناس، شبکه صدای آشنا 210 دقیقه و تعداد 7 برنامه با حضور1 کارشناس،شبکه تجارت 200 دقیقه و تعداد 3 برنامه با حضور 5 کارشناس و شبکه ایرنصدا 23 دقیقه و تعداد 12 برنامه با حضور 11 کارشناس را به روی آنتن بردند.
کد مطلب 1154201

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